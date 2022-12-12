«Рейнджерс» — «Нью-Джерси». Шестёркин остановит рекорд

«Дэвилз» хотят повторить достижение по победам в гостях, но не тут-то было.

13 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29, а шансы «Нью-Джерси» оцениваются аналитиками в 2.53.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 13 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.69, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.17. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» (13.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги продолжается. Обратим внимание на один из матчей, который состоится 13 декабря и начнётся в 3:00 мск. На легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» встречаются географические соседи – «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Близость городов, в которых базируется клубы, означает, что команды представляют один и тот же дивизион – Столичный. «Рейнджерс» с 33 очками после 29 матчей занимает пятое место. «Дэвилз» с 43 очками за 27 игр не только лидируют в дивизионе, но и идут на второй строчке Востока.

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Для «Нью-Джерси» этот сезон самый успешный за последнее время. Ведь «дьяволы» не только не выходили в плей-офф с 2018 года, но и не поднимались с тех пор выше седьмого места в своём дивизионе. Главный тренер Линди Рафф на третий год своего контракта готов сломать эту тенденцию.

«Нью-Джерси» является одной из самых молодых по составу команд лиги. В топ-50 лучших бомбардиров НХЛ закрепились Джек Хьюз (14+19), Йеспер Братт (10+20) и Нико Хишир (12+16). Отдельно стоит отметить белоруса — Егора Шаранговича, который не затерялся в составе клуба и проводит на льду в среднем 14.51 минуты, набрав 14 (8+6) очков.

Молодым командам часто присуща нестабильность, но сейчас «Дэвилз» претендуют на повторение рекорда НХЛ по количеству гостевых побед подряд. В случае если «Нью-Джерси» обыграет «Рейнджерс», этот показатель станет равен 12 играм, и «дьяволы» сравняются с «Детройтом» (2005/2006) и «Миннесотой» (2014/2015).

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«Нью-Джерси» проиграл всего в шести играх сезона-2022/2023, но болельщиков «Дэвилз» должно насторожить то, что два из этих поражений случились в последних четырёх матчах. Поездка в Нью-Йорк пройдёт сразу после домашнего поражения во встрече с «Айлендерс» (4:6).

При этом не менее трёх шайб в основное время «Нью-Джерси» забивают в 10 матчах подряд. Правда, с одной оговоркой – в домашней встрече с «Торонто» (1:2) судьи отменили сразу три шайбы «дьяволов» после видеопросмотра, чем спровоцировали беспорядки на арене. Та скандальная игра прервала 13-матчевую победную серию «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» пока далеки от мыслей о рекордах – остро стоит вопрос попадания в плей-офф. И команда делает правильные шаги в данном направлении. После серии недавних поражений клуб выиграл три матча подряд – у «Сент-Луиса» (6:4), «Вегаса» (5:1) и «Колорадо» (2:1 Б).

Среди творцов этих побед выделим двух российских игроков. Нападающий Артемий Панарин хоть и не забивает вот уже семь матчей, но регулярно раздаёт голевые передачи. За последние пять встреч он набрал девять ассистентских очков и делит 11-е место в гонке бомбардиров. До лидирующего Коннора Макдэвида 20 очков.

Вратарь Игорь Шестёркин отразил 78 из 84 бросков за три встречи, а также два из двух буллитов в серии с «Колорадо». По итогам матчей 9 декабря Шестёркин был признан третьей звездой дня в НХЛ. Это придаст российскому вратарю уверенности.

Шестёркин станет ключом (а если быть точнее, замком) к тому, чтобы испортить «Дэвилз» рекорд. Прошлое свидание этих команд в Нью-Йорке больно ударило по самолюбию россиянина, который, по его словам, очень плохо сыграл и пропустил «лёгкие шайбы».

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Поражение со счётом 3:5 стало для «Рейнджерс» третьим подряд, но сейчас команда вернулась на победную волну, а соперник начал сбоить. Молодые игроки «Нью-Джерси» могут не выдержать давления от заголовков о рекорде и именно поэтому упустят в матче со злопамятными соседями победу. Поставить на «Рейнджерс» по итогам матча можно с коэффициентом 1.99.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Джерси Дэвилз» 13 декабря 2022 года

После ряда неудач «Рейнджерс» поймали победную волну и выиграли трижды подряд. Шестёркин вновь надёжен в воротах, а Панарин раздаёт много результативных передач. «Дэвилз» едут в Нью-Йорк с мыслями о рекорде НХЛ, и это может сыграть с молодой командой злую шутку. У лидера дивизиона по итогам последних встреч наметились признаки спада, и «Рейнджерс» этим воспользуются.

Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 9.61.

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Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 3.90.