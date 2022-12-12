«Колорадо» — «Филадельфия». Ничушкин в порядке

Тренер хозяев недавно сказал, что Валерий немного заржавел, но он доказывает, что в отличной форме.

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз». Начало игры – в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Колорадо» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82, а шансы «Филадельфии» оцениваются аналитиками в 3.34.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз» 14 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.49, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.37. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.25.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Филадельфия» (14.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. Обратим внимание на матч, который состоится 14 декабря и начнётся в 5:00 мск. На льду «Болл-Арены» в Денвере «Колорадо Эвеланш» принимает «Филадельфию Флайерз».

«Колорадо» – действующий обладатель Кубка Стэнли, но на данный момент команда далека от прошлогоднего результата. «Эвеланш» с 30 очками после 26 матчей делят третье место в Центральном дивизионе с «Миннесотой». Борьба за выход в плей-офф обещает быть весьма напряжённой.

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«Колорадо» выиграл только в трёх из девяти последних матчей. Победа во встрече с «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) прервала серию из четырёх поражений подряд. Важную шайбу Микко Рантанен забросил в овертайме с передачи Валерия Ничушкина.

Для Ничушкина это было первое набранное очко после травмы. Российский форвард пропустил полтора месяца и наконец вышел на лёд в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс». В той встрече «Колорадо» уступил со счётом 1:2, но набрал одно очко.

«Филадельфия» лишь однажды за последние четыре сезона пробивалась в плей-офф. Далека от борьбы за Кубок Стэнли команда и сейчас. «Флайерз» занимают предпоследнее место в Столичном дивизионе с 25 очками после 29 матчей. Это третий с конца результат в Восточной конференции.

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При этом 16 из 25 очков «Филадельфия» набрала в первых 12 играх сезона. Дальше началась длительная чёрная полоса. «Флайерз» выиграли в двух из 17 встреч. Стоит отметить, что команда вновь подаёт признаки жизни, набирая очки в трёх из четырёх последних игр. Не так давно команда уже обыграла «Колорадо» со счётом 5:3.

Память о том матче не позволит действующему чемпиону отнестись к сопернику свысока, но не исключено, что победу придётся выгрызать в овертайме. При этом стоит рассчитывать на высокую результативность. В последних четырёх встречах «Колорадо» с «Филадельфией» суммарно было заброшено 38 шайб. На то, что хозяева не проиграют и тотал будет больше 7.5 шайбы, можно поставить с коэффициентом 3.80.

Джаред Беднар высказался о возвращении Ничушкина после травмы. Он посчитал, что Валерий немного заржавел, но в целом он разгоняется и возвращается к той форме, в которой был. Сейчас многое завязано на нём, особенно в период травм в команде.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Филадельфия Флайерз» 14 декабря 2022 года

Валерий Ничушкин восстановился после травмы и уже набрал первое очко. «Колорадо» готов вернуться в борьбу за плей-офф. «Филадельфия» обитает внизу турнирной таблицы, но подаёт признаки жизни. Так что победа действующего чемпиона в матче с аутсайдером не обязательно произойдёт в основное время. Однако, как и в предыдущих четырёх встречах этих команд, будет очень зрелищно.

Ставка: «Колорадо» не проиграет и тотал больше 7.5 шайбы за 3.80.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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