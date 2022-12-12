«Чикаго» — «Вашингтон». Овечкин думает только о рекордах

14 декабря состоится матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.86, а успех «Блэкхоукс» идёт за 3.50. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» 14 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» (14.12.2022)

Декабрь потихоньку приближается к экватору, а в Национальной хоккейной лиге на 14 декабря запланировано большое количество игр регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между «Чикаго» и «Вашингтоном», который пройдёт на льду «Юнайтед-центра» в Чикаго. Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

«Чикаго Блэкхоукс» в этом сезоне не блещет отменными результатами. Команда располагается на 15-м месте в Западной конференции, набрав всего 18 очков за 26 встреч. Клуб опережает лишь «Анахайм», у которого 17 очков за 28 игр. Положение дел удручает. Накануне клуб проиграл в матче с «Виннипегом» (1:3).

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Единственную шайбу забросил Тейлор Рэддиш, даже Патрик Кейн остался без набранных очков. Хотя он лучший бомбардир команды — 20 очков за 26 встреч. Лучшим снайпером клуба является Макс Доми с девятью шайбами. Однако это не помогает, «Чикаго» забил всего 62 гола, пропустив 94.

«Вашингтон» накануне обыграл «Виннипег» (5:2). Евгений Кузнецов забросил шайбу, ставшую четвёртой в этом сезоне. Александр Овечкин также не ушёл со льда без заброшенной шайбы. Для него это 797-й гол в карьере, а до Горди Хоу осталось всего четыре шайбы. Александру остаётся забросить три шайбы в пустые ворота, чтобы побить ещё один рекорд Уэйна Гретцки.

Клуб расположился на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 32 очка за 30 встреч. Отставание от зоны плей-офф всего одно очко, но впереди не самый сильный соперник, поэтому есть шансы на успех. «Вашингтон» набрал форму и выиграл в четырёх последних матчах подряд.

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В очных встречах, которых насчитывается 19, у «Вашингтона» 12 побед, при семи у соперника. Преимущество небольшое, но есть, а в моральном и физическом плане гости точно сейчас выглядят интереснее. «Чикаго» дома одержал лишь четыре победы в 14 встречах. Статистика так себе. Гости выиграли в шести матчах из 17 на выезде. Пусть и статистика у «Вашингтона» не самая хорошая в гостях, но последние победы придают уверенности.

Александр Овечкин не перестаёт радовать, продолжая погоню за рекордами Уэйна Гретцки и Горди Хоу. Можно проверить вариант на победу «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.14. Всё говорит о том, что хоккей будет весёлым.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 14 декабря 2022 года

Ови и команда выиграли в матче с непростым соперником и увеличили серию до четырёх побед кряду. «Чикаго» потерпел четыре поражения за последние пять игр. Плюс статистика очных игр остаётся за гостями, пусть и в Чикаго статистика не самая хорошая, но соперник деморализован. Гости на подъёме и имеют неплохую результативность.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Кирилл Марченко прокомментировал свою дебютную шайбу в НХЛ.

Прогноз на матч «Чикаго» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.51.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

Овечкин вышел на первое место в сезоне по голам среди россиян.