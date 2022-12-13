«Детройт» — «Каролина». Кочетков и Свечников гарантируют победу

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» — «Каролина». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Детройт» — «Каролина» 14 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Детройт» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Детройт Ред Уингз» — «Каролина Харрикейнз» (14.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 14 декабря состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте померяются силами «Детройт Ред Уингз» и «Каролина Харрикейнз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Произведённая в межсезонье смена тренерского штаба, а также точечные усиления состава пока что приносят «Детройту» малозаметные плоды. Как и в прошлом сезоне, состав очень нестабилен и располагается вне зоны плей-офф — на девятом месте в Восточной конференции. При этом команда выдала неудачный последний отрезок.

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В последних семи встречах «Ред Уингз» добыли только две победы — с «Коламбусом» (4:2) и «Тампа-Бэй» (тоже 4:2). В серии послематчевых буллитов они уступили «Баффало» (4:5 Б), а в овертайме — «Далласу» (2:3 ОТ). Во всех остальных встречах потерпели поражения в основное время.

Судя по всему, нынешнему главному тренеру «Детройта» — Дереку Лалонду — нужно больше времени для того, чтобы отладить рабочие механизмы в игре своих подопечных. Сейчас наставника очень выручает Вилле Хуссо. Если бы не финский голкипер, результаты были бы куда хуже.

В текущем сезоне Хуссо оформил уже три шат-аута, а также парировал 91,6% бросков в створ своих ворот. Неоднократно вратарь входил в тройку лучших игроков по итогам матчей и становился главным творцом побед «Ред Уингз». Тем не менее его стараний частенько оказывалось недостаточно.

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У «Каролины» дела обстоят совсем иначе. Команда набрала потрясающий ход. В последних 12 матчах она лишь один раз уступила в основное время — «Аризоне» (0:4). Также были пять поражений и одна победа в овертайме. Во всех остальных встречах «ураганы» выиграли в основное время.

Особый вклад в результаты клуба внёс Пётр Кочетков. За этот период голкипер совершил более 200 сейвов. Некоторые из них впечатлили всю Америку. Особенно запомнилось мегаспасение россиянина во встрече с «Аризоной». Лёжа на льду, он клюшкой отразил идущую в пустые ворота шайбу.

Увы, в том матче «ураганы» не смогли подарить Кочеткову победу. Их подвела реализация моментов. Впрочем, подопечные Рода Бриндамора реабилитировались за ту неудачу и помогли вратарю оформить шат-аут в последней встрече с «Айлендерс» (3:0). Кстати, одну из шайб забросил его соотечественник — Андрей Свечников, также пребывающий в шикарной форме.

Интересно, что победа в матче с «Айлендерсом» стала для Кочеткова восьмой в 12 матчах за клуб на выездах. Таким образом, россиянин повторил уникальное достижение экс-голкипера «Трактора» Эндрю Хэммонда, который достиг идентичного результата в сезоне-2015/2016, выступая за «Оттаву». Кроме них, такого не удавалось никому в истории НХЛ.

Думается, Кочетков на этом не остановится и поможет «ураганам» обыграть в предстоящем матче «Детройт». Поставить на победу «Каролины» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. 8 из 14 последних очных встреч заканчивались именно этим исходом.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Детройт» — «Каролина» 14 декабря 2022 года

У обеих команд надёжные голкиперы. Однако для «Детройта» зачастую этого оказывается недостаточно. Свидетельствуют об этом четыре поражения в основное время в семи последних матчах. У «Каролины» лучше поставлен командный хоккей, а потому результаты впечатляют. В четырёх из шести последних встреч «ураганы» выиграли в основное время. Ждём от Кочеткова новых сейвов, а от Свечникова ещё больше голов и ассистов.

Ставка: победа «Каролины» в основное время за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

Толчинский, Григоренко и Лихачёв вызваны в сборную России.

Прогноз на матч «Бостон» — «Айлендерс» с коэффициентом 4.50.

Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

Прогноз на матч «Чикаго» — «Вашингтон» с коэффициентом 2.51.