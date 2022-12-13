«Нэшвилл» — «Эдмонтон». Макдэвид бесконечно мотивирован

Коннор и Драйзайтль делают огромный объём работы и от них зависит положение клуба в таблице, а оно далеко не лучшее.

14 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» — «Эдмонтон». Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «Предаторз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Эдмонтон» 14 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Нэшвилл» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл Предаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» (14.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 14 декабря состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле «Нэшвилл Предаторз» примет «Эдмонтон Ойлерз». Первое вбрасывание запланировано на 4:00 мск.

За последние девять матчей в регулярке «Нэшвилл» добыл только четыре победы, причём лишь одна из них была одержала в основное время — с «Айлендерсом» (4:1). В серии послематчевых буллитов клуб обыграл «Аризону» (4:3 Б), а в овертайме — «Анахайм» (2:1 ОТ) и «Нью-Джерси» (4:3 ОТ), но не без удачи.

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Также в овертайме «Предаторз» уступили «Тампа-Бэй» (2:3) и пребывающему в чёрной полосе «Сент-Луису» (0:1). В основное время они разгромно проиграли «Детройту» (0:3) и снова «Тампа-Бэй» (2:5). Также потерпели поражение в игре с располагающейся в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции «Оттавой» (2:3).

Сейчас главной проблемой «хищников» является неэффективная линия атаки. За 10 встреч они забросили только 24 шайбы (с учётом ОТ). При этом в последнем матче с «Сент-Луисом» команда из Нэшвилла ушла со льда без забитых голов. На дистанции у неё также отчётливо проглядываются проблемы с результативностью.

За 26 матчей в текущей регулярке подопечные Джона Хайнса забросили лишь 67 шайб. Меньше только у располагающегося на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ «Чикаго» — 62. При таком раскладе даже домашний стадион и поддержка болельщиков вряд ли спасут «Предаторз» от поражения в грядущем матче.

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У «Эдмонтона» с результативностью полный порядок. За 29 матчей в текущем розыгрыше НХЛ «нефтяники» забросили 103 шайбы. Практически во всех голах приняли участие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. На троих они набрали в текущем сезоне уже 134 очка по системе «гол+пас».

Наибольший вклад в столь впечатляющую статистику, само собой, сделали Макдэвид и Драйзайтль. Прямо сейчас они возглавляют таблицу лучших бомбардиров НХЛ. На первом месте идёт Коннор с 55 очками (25 заброшенных шайб и 30 голевых передач). Вторую строчку занимает Леон с 46 очками (19 голов и 27 ассистов).

Пожалуй, именно благодаря их стараниям «Эдмонтон» на данный момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Шестую строчку занимает «Миннесота», за которую выступает Кирилл Капризов. У «Уайлд» столько же очков, но есть одна игра в запасе.

«Ойлерз» потерпели поражения в трёх из девяти последних встреч, и в двух из них как раз с «Миннесотой» (2:5 и 1:2). Также они с минимальным счётом уступили «Вашингтону» (2:3). В остальных играх подопечные Джея Вудкрофта одержали победы. Во всех матчах, за исключением игры с «Флоридой» (5:4 ОТ), они выиграли в основное время.

Поставить на победу «Эдмонтона» во встрече с «Нэшвиллом» по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. История последних очных игр совсем не против такого исхода. В семи матчах «нефтяники» одержали победы (шесть раз в основное время и один раз в овертайме). Они — явные фавориты.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Эдмонтон» 14 декабря 2022 года

У «Нэшвилла» есть серьёзные проблемы с результативностью, и, как следствие, неудовлетворительные результаты. В последних трёх матчах НХЛ «Предаторз» потерпели поражения. У «Эдмонтона» же есть сразу три нападающих, которые регулярно и много забивают, чем приносят своей команде победы. Плюс история последних очных встреч полностью на стороне «Ойлерз».

Ставка: победа «Эдмонтона» в основное время за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 9.40.

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