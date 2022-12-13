«Миннесота» — «Детройт». Капризов заряжен

Кирилл набирает очки почти в каждой встрече, но ему этого мало.

15 декабря состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз». Начало встречи — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.80, а успех «Ред Уингз» идёт за 3.70. На ничью предлагают поставить за 4.40.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» 15 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Детройт Ред Уингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» (15.12.2022)

Первый месяц зимы уже близится к экватору, а в Национальной хоккейной лиге 15 декабря запланированы всего три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить игре между «Миннесотой» и «Детройтом», которая пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра». Первое вбрасывание состоится в 3:30 мск.

«Миннесота Уайлд» накануне дома обыграла «Эдмонтон» (2:1). Кирилл Капризов отметился голевой передачей, а Мэтт Болди забросил шайбу и сделал ассист. Команда выиграла в шестом из восьми последних матчей. Суммарно за последние 16 встреч Кирилл лишь раз оставался без набранных очков.

50-летний Ягр снова вышел на лёд. В Чехии совсем всё плохо.

«Миннесота» после победы поднялась на шестое место в Западной конференции, набрав 32 очка за 28 игр. Положение вполне неплохое, но в спину дышит «Эдмонтон» с 32 очками за 29 встреч, а отставание от «Лос-Анджелеса» составляет три очка. Нужно поднажать, а впереди непростой соперник — «Детройт».

«Ред Уингз» накануне проиграли в матче с «Далласом» (2:3 ОТ). Это поражение стало пятым за последние семь встреч. До этого клуб в гостях уступил «Флориде» (1:5). При этом команда сейчас располагается на девятом месте Восточной конференции, набрав 32 очка за 27 игр. В спину дышит «Вашингтон» — 32 очка за 30 игр. Ещё есть в запасе три матча.

Однако и до зоны плей-офф недалеко. Правда, последние матчи говорят о спаде в команде. В прошлом сезоне клуб был в числе явных аутсайдеров, но сейчас набрал неплохую форму и вполне может конкурировать с серьёзными соперниками.

Мирошниченко: мечтаю сделать Овечкину передачу на рекордный гол в НХЛ.

Дилан Ларкин старается, тащит команду. У него 27 очков за 27 встреч, и он лучший бомбардир команды на данный момент. Вилле Хуссо, перешедший летом в «Детройт», стал основным голкипером. Он за 19 встреч пропустил 48 шайб при 91,6% отраженных бросков. Показатели весьма неплохие. Впрочем, история очных встреч соперников интересная.

За 36 матчей у «Детройта» 20 побед, при 16 у «Миннесоты». При этом в Сент-Поле «Ред Уингз» выиграли лишь раз за последние пять игр. Так что Кириллу Капризову волноваться не стоит. Особенно учитывая, в какой форме находятся клубы.

На наш взгляд, так как последние матчи соперников в основном заканчивались в основное время, сейчас стоит проверить победу «Миннесоты» за 1.80. При всём желании простым матч не будет. Усиление гостей летом привело к очень хорошим показателям сейчас. Вряд ли они будут давать много пространства для манёвров, но у хозяев есть поддержка трибун.

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Миннесота» — «Детройт» 15 декабря 2022 года

«Миннесота» радует игрой дома, плюс лидеры не перестают набирать очки. «Детройт» в этом сезоне удивляет, но последние встречи указывают на спад в игре. В очных встречах фаворита выделить трудно, но в Сент-Поле статистика за хозяевами, плюс поддержка трибун. Поэтому остановимся на победе «Миннесоты», ведь она сейчас в очень неплохой форме.

Ставка: победа «Миннесоты» за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

Евгений Малкин обошёл Яромира Ягра по победным голам в НХЛ.

Малкин: рад, что прервал серию хороших матчей без голов.

Толчинский, Григоренко и Лихачёв вызваны в сборную России.

Никишин: меня попросили подраться — неудобно было отказывать.