«Калгари» — «Ванкувер». Михеева преследует невезение

15 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» — «Ванкувер». Начало – в 6:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Калгари» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Ванкувера» оценивается в 2.98. На ничью дают коэффициент 4.40.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари» — «Ванкувер» 15 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Калгари» – «Ванкувер» должен получиться результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.64, а тотал меньше 5.5 шайбы – за 2.26. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» — «Ванкувер» (15.12.2022)
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 15 декабря пройдёт матч между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс»». Игра состоится в Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.
Встреча двух середняков обещает стать очень напряжённой. «Калгари» сейчас явно не в лучшей форме, а «Ванкувер» просто слабее соперника. Большинство последних матчей «Кэнакс» не закончились в основное время, а команда Брюса Будро любит потрепать нервы своим болельщикам.
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«Калгари» проиграл в трёх последних матчах подряд. «Коламбусу» уступил, почти не сопротивляясь (1:3), а в игре с «Торонто» довёл дело до овертайма (4:5 ОТ). В матче с «Монреалем» клуб потерпел поражение по буллитам (1:2 Б).
После такой неудачной серии «огоньки» упали на восьмую строчку Западной конференции. В 29 матчах они набрали 31 очко и на 10 очков отстают от лидера. В плане результативности «Калгари» сейчас похвастаться нечем — 87:89. «Флэймз» далеки от показателей самых зрелищных команд лиги.
На результатах сказывается уход Джонни Годро и Мэттью Ткачука. Так просто заменить двух сильных игроков не получилось. Назем Кадри и Джонатан Юбердо, которые были призваны заменить главных звёзд команды, пока не впечатляют.
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«Ванкувер» шёл с серией из трёх побед, но она была прервана после матча с «Миннесотой». «Кэнакс» потерпели поражение — 0:3. «Дикари» забросили канадцам три безответных шайбы. Клуб с большим трудом обыгрывал тех, кто был слабее или примерно равен по уровню, а когда пришлось играть с командой посильнее, вся прыть куда-то улетучилась.
У «Ванкувера» в неплохой форме находятся два российских нападающих — Андрей Кузьменко и Илья Михеев. Экс-игрок «Авангарда» уже набрал 16 очков. Кузьменко тоже отлично себя чувствует и заработал 25 очков. В матче с «Калгари» их постарается остановить Никита Задоров, который сейчас тоже очень неплох.
В личных встречах у этих команд практически полный паритет. 84 игры, по 42 победы на каждого. В разнице голов минимальный перевес на стороне «Ванкувера» 249: 242. Четыре последних очных матча остались за «Калгари».
Прогноз и ставки на матч НХЛ «Калгари» — «Ванкувер» 15 декабря 2022 года
Несмотря на неудачную серию, «Калгари» сейчас смотрится лучше своего соперника. Хозяева объективно сильнее и могут, как «Миннесота», притормозить разыгравшуюся атаку «Ванкувера». Плюс поддержка трибун обычно хорошо помогает «Калгари». Гости неплохо поправили статистику на соперниках послабее, но «Флэймз», даже с учётом всех своих проблем, не выглядят мальчиками для битья.
Ставка: победа «Калгари» за 2.02.
Экспресс с коэффициентом 10.13.
Малкин: рад, что прервал серию хороших матчей без голов.
50-летний Ягр снова вышел на лёд. В Чехии совсем всё плохо.
Никишин: меня попросили подраться — неудобно было отказывать.
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