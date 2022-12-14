«Оттава» — «Монреаль». «Канадиенс» почувствуют себя проклятыми

15 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Оттава» — «Монреаль». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев. Поставить на победу «Сенаторз» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93, а шансы «Канадиенс» оценили в 3.42. Заключить пари на ничью предлагается за 4.62.
Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона НХЛ «Оттава» — «Монреаль» 15 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» — «Монреаль» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 9.00.
Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» (15.12.2022)
15 декабря в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоится матч «Оттава» — «Монреаль». В предсезонке «Сенаторз» выиграли во всех четырёх личных встречах и довели серию побед до шести матчей. Смогут ли «Хабс» в регулярке удивить соперника? Разбираемся вместе.
В текущем сезоне за 28 игр «Оттава» набрала лишь 26 очков. После победы в матче с «Анахайм Дакс» (3:0) команда находится на 14-м месте в Восточной конференции. Клуб выиграл всего в 12 матчах, но основная их часть пришлась на победы дома — семь.
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Алекс Дебринкэт оформил дубль в последнем матче с «Анахаймом» (3:0). Он в шестой игре подряд отмечается результативным действием, набрав за 28 игр 24 очка — забросил девять шайб и отдал 15 ассистов. По количеству набранных очков он пятый в команде. Из российских хоккеистов стоит выделить Артёма Зуба, который за 14 игр набрал четыре очка.
Команда постепенно приходит в себя после затяжной чёрной полосы во второй половине осенней части сезона. К грядущей встрече клуб подходит в неплохом игровом тонусе, выиграв в шести из девяти последних встреч.
«Оттава» выделяется на общем фоне активной игрой в атаке. По количеству бросков по воротам соперников (33,9) подопечные Ди Джей Смита шестые в чемпионате, но слегка подводит реализация. Игроки забросили 29 из 86 голов в большинстве.
«Монреаль» не отличается стабильностью, но на старте текущего розыгрыша выступает поубедительней, чем в прошлом сезоне. Команда Мартена Сан-Луи демонстрирует лучшие результаты на чужом льду, набрав 16 из 30 очков там.
«Канадцы» не отличаются активными действиями у чужих ворот – выполняют в среднем по 29 бросков за игру, но достаточно эффективно используют свои моменты. Коул Кофилд и Ник Судзуки — главная ударная сила команды. Эти хоккеисты набрали 25 и 29 очков по системе «гол+пас» соответственно.
Оборона также является слабой стороной подопечных Мартена Сан-Луи. Защитники существенно снижают угрозу у собственных ворот, блокируя по 16,16 броска соперников (пятый показатель), но при этом ещё по 33 броска приходится в створ ворот «Монреаля».
«Оттава» подходит к принципиальной встрече в сравнительно лучшей игровой форме. «Сенаторз» выиграли в шести встречах из девяти последних, забив 28 голов на этом отрезке.
«Канадиенс» не отличаются надёжной игрой в защите. За последние 13 игр они пропустили 49 шайб, что немного выше их среднего значения (3,46 за игру) по ходу турнира. Учитывая игровой прогресс хозяев, в частности, в атаке и проблемы монреальцев в защите, на наш взгляд, стоит сделать ставку на победу «Оттавы» за 2.10.
Прогноз и ставки на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» 15 декабря 2022 года
«Оттава» подходит ко встрече в отличной форме. «Сенаторз» прибавили в игре в атаке, и слабая защитная линия канадцев — это отличная мишень для Алекса Дебринкэта, Брэди Ткачука и партнёров. В последнее время оборона гостей часто трещала по швам. Отсюда ставка на победу «Оттавы» за 2.10.
Ставка: «Оттава» победит за 2.10.
Экспресс с коэффициентом 10.13.
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