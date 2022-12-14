Мбаппе ждёт Месси. Франция взломает Марокко в 1/2 финала ЧМ-2022

Банда Дидье Дешама готова побороться с аргентинцами за чемпионство. Остался всего один шаг до этого события.

14 декабря состоится матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех марокканцев оценён экспертами в 7.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко 14 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Франция — Марокко не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.67. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.18. Гол марокканцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Поставить на «обе забьют» можно за 2.42.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Франция — Марокко (14.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре стремительно приближается к кульминации. На 14 декабря запланирован полуфинальный матч, в котором встретятся Франция и Марокко. Стартовый свисток на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу арбитр из Мексики — Сесар Артуро Рамос.

Сборная Франции без особых проблем добралась до полуфинала ЧМ-2022. На предыдущих стадиях она уверенно обыграла ряд крепких соперников. На групповом этапе «трёхцветные» непринуждённо победили Австралию (4:1) и Данию (2:1). Также команда одержала победы во встречах 1/8 и 1/4 финала с Польшей (3:1) и Англией (2:1) соответственно.

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Последний матч наиболее интересен. Победу в игре с «тремя львами» принёс «трёхцветным» не возглавляющий таблицу лучших бомбардиров мундиаля в Катаре Килиан Мбаппе, а Антуан Гризманн и Оливье Жиру. Гризманн отметился двумя результативными передачами, а Жиру записал на свой счёт победный гол.

В преддверии встречи англичане больше всего опасались именно Мбаппе, принявшего ранее участие в семи из девяти голов своей национальной команды. Это и сыграло с ними злую шутку. Подопечные Гарета Саутгейта моментально накрывали нападающего «ПСЖ», но предоставляли этим свободу его партнёрам по сборной.

Дидье Дешаму в очередной раз стоит отдать должное. Ещё до матча с «тремя львами» он отмечал, что не только неудержимый Мбаппе может воспользоваться слабостью в рядах англичан. По итогу Килиан стал отвлекающим манёвром, и, используя самые сильные стороны своих подопечных, Дешам добыл необходимый результат.

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Таким образом, французы укрепили свои позиции в роли главных фаворитов ЧМ. С учётом вылета сборной Бразилии в Катаре не осталось ни одной другой сборной с подобным опытом и классом. Сдаётся, у «трёхцветных» есть все шансы защитить звание чемпионов мира.

Сборная Марокко с большим трудом добыла путёвку в полуфинал. В матчах 1/8 и 1/4 финала она далеко не без удачи обыграла Испанию (0:0, 3:0 пен.) и Португалию (1:0). В обеих встречах подопечные Валида Реграги практически безвылазно сидели в обороне и ждали ошибок соперника.

В результате «атласские львы» с катастрофической разницей уступили испанцам и португальцам во владении мячом, а также нанесли гораздо меньше ударов. Однако за счёт везения, волевых качеств, внимательности в обороне, а также дисциплины и скоростных контратак они одержали победы.

Стоит отметить, что многие критикуют марокканцев за очень консервативный стиль. Однако, по сути, ничего иного Валиду Реграги не остаётся. В недавнем интервью тренер подчеркнул, что его команда играет так, как умеет. Всё же у Марокко далеко не так много мастеровитых футболистов, как у той же Испании или Португалии.

Ведущими игроками «атласских львов» являются защитники — Нуссайр Мазрауи («Бавария») и Ашраф Хакими («ПСЖ»). Используя их качества Реграги и достиг успеха. За пять матчей марокканцы пропустили только один мяч в основное время, да и тот срезал в свои ворота Наиф Агер.

Грядущий матч вряд ли получится результативным, и, скорее всего, выиграют французы. Поставить на их победу и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. У них невероятно мощная линия атаки, которая при этом не зависит от какого-то конкретного игрока, в том числе Килиана Мбаппе.

Дешам: мы обязательно взломаем оборону Марокко.

Тем не менее марокканцы также пребывают на подъёме и черпают вдохновение из успеха в матчах с Испанией и Португалией. Они наверняка создадут «трёхцветным» определённые трудности и не позволят одержать разгромную победу. 1:0, 2:0 или 2:1 в пользу Франции выглядят наиболее логичными исходами.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Франция — Марокко 14 декабря 2022 года

Сейчас Франция выглядит главным претендентом на победу в ЧМ-2022. У неё сильнейший состав, который благодаря Дидье Дешаму очень сплочён и организован, радует болельщиков результативностью. У сборной Марокко на высочайшем уровне дисциплина, а также крепость оборонительной линии. Однако в плане мастерства и опыта она слишком сильно уступает «трёхцветным».

Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 10.13.

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