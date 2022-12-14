Беларусь — Казахстан. Скабелке пора привыкнуть к плохому

Тренеру казахстанской сборной и «Барыса» просто не везёт в этом году. Причём неудачи преследуют его во всех турнирах.

15 декабря состоится матч Кубка Первого канала Беларусь — Казахстан. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу белорусов в основное время можно с коэффициентом 2.18. Успех казахстанцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.75.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Первого канала Беларусь — Казахстан 15 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Беларусь — Казахстан будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.33. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч Кубка Первого канала Беларусь — Казахстан (15.12.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял небольшой перерыв для того, чтобы провести матчи Кубка Первого канала. В турнире участвуют три сборные — Россия, Беларусь и Казахстан. 15 декабря белорусы и казахстанцы померяются силами на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

По сути, нас ждёт встреча между выступающими в КХЛ командами — минским «Динамо» и «Барысом». Даже наставники те же — Крэйг Вудкрофт и Андрей Скабелка соответственно. Дело в том, что «Барыс» является базовым клубом для сборной Казахстана, а Беларусь в предстоящем матче будут представлять преимущественно хоккеисты минского «Динамо».

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Хотя с составом номинальных хозяев не всё однозначно. Помимо выступающих за минское «Динамо» хоккеистов, за сборную Беларуси в предстоящем матче сыграет результативный форвард «Спартака» Шейн Принс, а также ряд игроков московского «Динамо» — опытный Кирилл Готовец, Владислав Кодола, Максим Сушко и Александр Скоренов.

Последний начал сезон в ВХЛ. Однако по ходу регулярки главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подтянул его в основную команду, где Скоренов с ходу стал одним из лидеров. В 12 матчах КХЛ нападающий забросил четыре шайбы и сделал пять результативных передач.

В недавнем интервью Скоренов признался, что отсутствие лимита на легионеров в российских клубах очень помогает его сборной. По его мнению, за счёт этого конкуренция за попадание в состав Беларуси стала гораздо выше. В то же время форвард похвалил систему сборных и чемпионат, которые регулярно дают молодым игрокам шанс для развития.

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Также Скоренов заявил, что, даже несмотря на отстранение его национальной команды от участия в международных турнирах, он очень мотивирован. Юному техничному хоккеисту и его партнёрам по сборной есть что доказывать. Настрой на предстоящий матч у белорусов очень серьёзный.

У Казахстана дела обстоят несколько иначе. Болельщики уже не первый год критикуют руководство «Барыса». Главная причина их недовольства заключается в плохо функционирующей системе клуба из Астаны, который, как мы уже отметили ранее, является базовым для Казахстана.

Перспективным казахстанским хоккеистам нечасто выпадает шанс проявить себя и закрепиться в основном составе «Барыса». В первую очередь это связано с тем, что боссы «барсов» часто приобретают немалое количество иностранцев, в том числе россиян. При этом, далеко не всегда от легионеров есть польза.

Ко всему прочему регрессировал лидер «Барыса» — Никита Михайлис. Из-за плохих выступлений и снизившейся результативности нападающий даже лишился капитанской нашивки в начале текущего сезона. Стоит отметить, что он совсем недавно оправился от травмы и помог обыграть в последних двух матчах КХЛ «Салават Юлаев» (2:1) и «Ак Барс» (3:2 Б).

Всё бы ничего, но если заглянуть немного раньше, то возникают сильные сомнения в том, что сборная Казахстана не проиграет в предстоящей встрече. За 18 матчей подопечные Андрея Скабелки одержали только четыре победы. Также они по одному разу уступили в овертайме и в серии послематчевых буллитов. Во всех остальных встречах потерпели поражения в основное время.

Думается, в предстоящем матче сборная Беларуси обыграет Казахстан. Поставить на её победу в матче можно с коэффициентом 1.72. Правильнее будет отталкиваться от минского и казахстанского клубов КХЛ. При равном количестве сыгранных матчей «зубры» располагается выше в сводной таблице КХЛ, нежели «барсы».

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Следовательно, у команды из Минска лучше результаты на дистанции. История пяти последних очных встреч также всецело на её стороне. В четырёх из них астанчане потерпели поражения (три в основное время и одно в овертайме).

Беларусь — Казахстан: прогноз и ставка на матч Кубка Первого канала 15 декабря 2022 года

Сборная Беларуси выглядит фаворитом грядущего матча. У неё эффективнее функционирует система воспитания молодёжи, а оттого и лучше подбор игроков. Базовый же клуб сборной Казахстана пребывает в упадке, равно как и один из его лидеров — Никита Михайлис. Шесть побед в последних 20 матчах КХЛ — это совсем несерьёзно.

Ставка: победа Беларуси в матче за коэффициент 1.72.

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