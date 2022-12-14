«Тампа-Бэй» — «Коламбус». Кучеров проведёт мастер-класс

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54, а шансы «Блю Джекетс» оцениваются аналитиками в 4.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 16 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.49, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.37. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Коламбус» (16.12.2022)

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. Обратим внимание на матч, который состоится 16 декабря и начнётся в 3:00 мск. На льду «Амали-Арены» в городе Тампа хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

«Тампа-Бэй» три года подряд выходила в финал Кубка Стэнли и полна решимости продолжить эту приятную традицию. Самое начало сезона для «молний» не задалось, но потом команда обрела стабильность в результатах. На данный момент с 37 очками после 28 матчей она занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

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«Тампа-Бэй» проиграла только в трёх из 14 последних встреч. Игр с «Коламбусом» будет завершать домашнюю серию, которая сложилась для «молний» хорошо – четыре победы в пяти матчах. Обыграть удалось «Нэшвилл» (5:2), «Флорида» (4:1), «Сиэтл» (6:2) и «Торонто» (4:3 ОТ).

Первой звездой матча с «Сиэтлом» был признан Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик. Российский форвард набирает результативные очки в пяти встречах подряд. По числу голевых передач в сезоне (31) Кучеров уступает только лучшему бомбардиру чемпионата – Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона», у которого на два ассиста больше.

Отличился и Михаил Сергачёв. Защитник «Тампы» отдал две голевые передачи и, таким образом, набирает очки в третьей игре подряд. Всего у него 27 очков в сезоне. Снова надёжен Андрей Василевский. В матче с «Сиэтлом» российский голкипер отразил 36 из 38 бросков. Эта победа стала для вратаря четвёртой в пяти последних проведённых встречах.

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Что касается «Коламбуса», то эта команда на протяжении двух сезонов не может выйти в плей-офф. Сейчас она от этого особенно далека. «Блю Джекетс» замыкают не только турнирную таблицу Столичного дивизиона с 22 очками после 28 матчей, но и являются худшей командой во всей Восточной конференции.

Перед поездкой в Тампу «Коламбус» побывал в гостях у соседей «молний» по штату, но тот матч вышел безрадостным. Поражение в игре с «Флоридой» (0:4) стало для «Блю Джекетс» седьмым за последние 10 матчей. Лишь в одной из шести последних встреч «синие мундиры» пропустили менее четырёх шайб.

За «Коламбус» выступают несколько российских хоккеистов, самым результативным из которых является нападающий — Егор Чинахов, который набрал 13 (4+9) очков в 27 матчах. На счету защитника Владислава Гаврикова девять (2+7) очков в 28 встречах. При этом три результативных передачи Гавриков сделал в последних четырёх матчах.

Будет интересно последить и за недавно дебютировавшим в НХЛ Кириллом Марченко. 22-летний уроженец Барнаула провёл только пять встреч за свой первый клуб НХЛ, но уже отметился заброшенной шайбой в ворота Лос-Анджелеса.

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Противопоставить что-то одной из лучших команд лиги российским хоккеистам «Коламбуса» будет крайне сложно. «Тампа-Бэй», в отличие от соперника, набрала отличный ход, не тратит время на изнурительные переезды и почти не имеет проблем с травмами. Победа «молний» будет уверенной. Поставим на хозяев с форой (-2.5) за 2.22.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 16 декабря 2022 года

Сложно сказать, что может помешать «Тампа-Бэй» успешно завершить длительную домашнюю серию. «Молнии» выиграли в пяти из шести последних матчей. «Коламбус» заслуженно обитает на дне турнирной таблицы Восточной конференции. Российские лидеры «молний» — Никита Кучеров и Михаил Сергачёв — находятся в отличной форме. Они покажут своим соотечественникам из «Коламбуса», как надо делать результат, и добьются этого с запасом.

Ставка: Победа «Тампа-Бэй» с форой (-2.5) за 2.22.

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