«Эдмонтон» — «Сент-Луис». Макдэвид куражится

16 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз». Начало – в 5:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «нефтяников» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Победа «Блюз» по итогам 60 минут оценивается в 3.34.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз» 16 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Эдмонтон Ойлерз» — «Сент-Луис Блюз» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.60. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис» (16.12.2022)

16 декабря в расписании НХЛ запланировано много интересных матчей. Большинство любителей хоккея с нетерпением ждут очередную встречу бомбардиров Макдэвида и Тарасенко. Она пройдёт на ледовой арене «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон), где «Эдмонтон Ойлерз» скрестит клюшки с «Сент-Луис Блюз». Игра начнётся в 5:00 мск.

«Эдмонтон Ойлерз» остаётся заложником выбранной атакующей схемы, которая, с одной стороны, раскрывает все возможности Макдэвида, а с другой – делает оборону более уязвимой для соперника. Когда идёт игра у атакующего блока — команда набирает очки.

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Достаточно взглянуть на разницу заброшенных и пропущенных шайб (109:102), чтобы оценить разбалансированность командной игры. Стоит отметить, что семь из 17 побед «Эдмонтон» одержал с минимальным преимуществом в одну шайбу. В последних четырёх встречах нападение «Ойлерз» находилось в полном порядке, что позволило одержать победы в играх с сильными соперниками.

Подопечные Джея Вудкрофта обыграли «Нэшвилл» (6:3), «Миннесоту» (5:2) и «Аризону» (8:2). Поражение потерпели во встрече с «Миннесотой» (1:2). «Уайлд» сковали агрессивное нападение соперника и реализовали редкие шансы на контратаках.

В этих играх блестяще проявил себя Макдэвид. Лидер атак «нефтяников» только в матче с «Нэшвиллом» записал в актив четыре очка. Таким образом, нападающий упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров с 59 очками. Отметим, что второе место занимает его одноклубник — Леон Драйзайтль (51 очко).

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О таких показателях в сезоне-2022/2023 Владимиру Тарасенко из «Сент-Луиса» остаётся только мечтать. Российский форвард не может поправить прицел и пока набрал лишь 25 очков. Нет стабильности у нападающего — штормит клуб.

По итогам 29 встреч «Блюз» набрали 27 очков. Неудивительно, что с такими показателями они далеки от зоны плей-офф. Пока Крэйг Берюбе не может добиться от подопечных слаженной игры в защите, о чём красноречиво свидетельствует разница шайб 85:108.

Тем не менее усиленные занятия на тренировках приносят свои плоды. В минувшей игре с «Предаторз» (1:0) гости отстояли свои ворота, а в овертайме забросили единственную шайбу. Отметился точным броском Брэйден Шенн. «Эдмонтон» и «Сент-Луис» провели 45 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне гостей: у «Блюз» — 27 побед, а «Ойлерз» записали в актив 18 выигранных матчей. Разница шайб в пользу команды Тарасенко — 147:101.

Для Макдэвида и его партнёров нестройная защитная линия «Сент-Луиса» – слишком простая цель. Наверняка хозяева предложат сопернику атакующий хоккей и постараются выманить на обмен ударами. Тут у «Блюз» шансов нет. Рекомендуем изучить ставку тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Сент-Луис» 16 декабря 2022 года

«Эдмонтон» в последних играх действует результативно. В трёх из четырёх матчей с участием «Ойлерз» заброшено минимум семь шайб. Весьма вероятно, что и в этой встрече болельщики увидят много красивых голов. Особенно учитывая настрой Макдэвида и Драйзайтля.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 4.57.

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