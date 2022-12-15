«Бирмингем» — «Рединг». Есть на что посмотреть

16 декабря состоится матч 23-го тура английского Чемпионшипа «Бирмингем» – «Рединг». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев, поставить на победу бирмингемцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Шансы клуба из Рединга оцениваются в 3.64. На ничью предлагают поставить за 3.32.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Рединг» 16 декабря 2022 года

Букмекеры не верят, что матч Чемпионшипа «Бирмингем» – «Рединг» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Рединг» (16.12.2022)

Очередной тур во втором по значимости дивизионе Англии стартует матчем в Бирмингеме, где местный одноимённый клуб на стадионе «Сент-Эндрюс» примет гостей из Рединга. Синие сейчас гордо носят звание крепкого середняка – они в пяти очках отставания от зоны плей-офф. «Рединг», в свою очередь, борется за повышение, но до первой шестёрки не хватает двух очков. Стартовый свисток в матче будет дан в 23:00 мск.

Английский сезон постепенно начинает набирать обороты, поэтому уже в более серьёзном ключе можно рассуждать о форме команд. «Бирмингем» после перерыва стартовал не лучше, чем завершал первый круг. В прошлом туре он так и не смог пробить ворота «Блэкпула» (0:0). Стоит отметить, что синие восьмой матч в нынешнем сезоне закончили с ничейным результатом.

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Дело в том, что у «Бирмингема» хоть и есть характер, но у него очень слабая реализация. Даже в матчах, когда команда доминирует, в лучшем случае удаётся забить лишь ответный гол. В трёх из четырёх матчей, которые завершались вничью с голами, хозяева спасались во втором тайме от поражения. И по причине этих необязательных потерь команда лишилась важных очков.

В то же время у «Бирмингема» третья лучшая оборона Чемпионшипа – он пропустил всего 20 мячей, что в среднем меньше одного за матч. Статистика не врёт, ведь за 22 тура только в шести встречах клуб пропускал больше одного мяча и никогда не проигрывал с разницей больше двух голов. Примечательно, что единственное подобное поражение случилось в матче с аутсайдером — «Ротерхэмом» (0:2). Синие нередко оступаются с такими соперниками.

Подопечные Джона Юстеса не могут похвастаться качественной игрой на домашнем стадионе, но это не значит, что они плохи в родных стенах. По большому счёту «Бирмингем» идёт ровным ходом. В трёх последних матчах он так и не смог одержать ни одной победы. При этом на отрезке семи предыдущих домашних встреч уступил лишь «Сандерленду» (1:2).

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«Рединг» выступает совсем иначе. Играть на выезде команда пока не может. За 11 матчей она смогла одержать три победы, две из которых во встречах с представителями подвала таблицы. Более того, клуб на чужих стадионах забил всего восемь мячей в текущем сезоне — слабовато!

Впрочем, с нападением у «Рединга» в этом сезоне особых проблем нет. В среднем он забивает минимум один мяч за игру, а в восьми последних матчах чемпионата не получилось порадовать болельщиков голами всего дважды. В Бирмингеме гости чувствуют себя раскованно, одержав победы в шести из девяти последних игр. Исторически неудобный соперник для синих.

Во многом проблемы «ройалс» связаны с организацией обороны. Команда допускает много брака у своих ворот и теперь обладает худшей защитой среди клубов первой десятки – 30 голов пропущено. В гостях ситуация ещё хуже, ведь в 6 из 11 матчей клуб пропускал два и более голов, а также уступил «Ротерхэму» и «Шеффилду» с общим счётом 0:8. Цифры говорят сами за себя.

«Рединг» определённо находится в категории тех клубов, кому перерыв в чемпионате должен пойти на пользу. Он отправлялся в отпуск, одержав одну победу в пяти матчах, но к этой встрече подходит после того, как обыграл «Халл» (2:1) и «Ковентри» (1:0). Нелишним будет отметить, что в обоих матчах гости сыграли вторым номером и продемонстрировали качество в завершении.

В этом матче эксперты совсем не верят в то, что соперники способны порадовать результативным футболом. Это хорошо, ведь так даже интереснее, потому что минимум по одному голу команды очевидно должны забить. «Рединг» плох в обороне и совсем не умеет играть на выезде, однако в Бирмингеме забивает стабильно на протяжении десяти лет.

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Синие постараются снова надёжно сыграть в обороне, а также наказать за ошибки на чужой половине поля, так как стилистически «ройялс» будет очень сложно – они не привыкли играть с командами, отдающими мяч. У хозяев больше шансов заработать очки, но ставить на их чистую победу не станем. Возьмём «Бирмингем» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.54.

Прогноз и ставка на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бирмингем» — «Рединг» 16 декабря 2022 года

«Рединг» с победы стартовал в чемпионате после перерыва и теперь хочет продлить серию до трёх матчей. Шансы на это неплохие, с учётом того, что в Бирмингеме он уже много лет выступает неплохо, однако на сей раз избежать проблем всё-таки не удастся. «Бирмингем» умеет действовать надёжно в обороне и совсем не против ничейного результата, когда того требует ситуация. Синие любят проявлять характер и на любую активность гостей впереди способны будут ответить.

Ставка: «Бирмингем» не проиграет и обе забьют за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 5.50.

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