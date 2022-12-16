Экспресс на 16 декабря с коэффициентом 10.35: футбол есть и без ЧМ-2022

16 декабря пройдут очередные матчи в Кубке португальской лиги, Чемпионшипе и испанской Сегунде. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.35 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка португальской лиги «Порту» — «Визела» 16 декабря

В матчах с такой серьёзной разницей в уровне соперников даже при кубковом формате всегда интриги немного. «Порту» может успокоить своих болельщиков тем, что мотивация в Кубке лиги у него будет максимальной, ведь сейчас разбрасываться трофеями нельзя. В чемпионате «драконы» довольно серьёзно отстали от конкурента, и даже с учётом продолжения борьбы за титул в группе с явными аутсайдерами расслабляться не стоит. Тем более когда право на выход в четвертьфинал даёт лишь первое место.



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«Визела» при этом комфортно себя чувствовать тоже не может, так как она ведёт борьбу за выживание, а впереди много матчей с соперниками, которые должны быть обыграны. «Порту» уже давно не позволяет себе особых провалов – пять побед в семи предыдущих встречах, четыре из них с разницей минимум в два мяча. Кроме того, уже пять игр подряд подопечные Сержиу Консейсау не уходят с поля хотя бы без пары голов.

«Визела», в свою очередь, только в одном из восьми последних матчей смогла отпраздновать успех. Также нельзя игнорировать тот факт, что у «Порту» пять побед в шести играх с «Визелой», четыре из которых с преимуществом в 2+ гола при результативности больше трёх мячей. Таким образом, сейчас снова будем отталкиваться от возможностей хозяев. Возьмём их победу с форой (-2.5) с коэффициентом 2.67.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Бирмингем» — «Рединг» 16 декабря

Пол Инс в качестве и. о. тренера помог «Редингу» в прошлом сезоне сохранить прописку в Чемпионшипе и получил кредит доверия от руководства клуба. В текущий сезон он вводил «ройялс» как главный тренер команды. Улучшение налицо. По итогам 22 туров «Рединг» идёт на восьмой строчке с 32 очками в активе, 22 из которых набрано в домашних матчах. Отставание от зоны плей-офф составляет лишь два очка.



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Но многие прошлогодние проблемы никуда не ушли. «Рединг» всё так же плох в обороне. Команда контролирует мяч лишь 40,1% времени (худший результат в Чемпионшипе). Игроки выполняют по 15,9 отбора и делают по 9,5 перехвата мяча (12-й и 14-й показатели), но подводит слабая игра в защите. За 22 игры «ройялс» пропустили 30 голов. Только три клуба имеют в своём пассиве больше.

Не отличается «Рединг» и активной игрой в атаке — футболисты наносят по 9,9 удара, из которых лишь 3,1 — в створ ворот. За 22 встречи Томас Инс и компания забили лишь 24 мяча, в семи из которых принял участие выше упомянутый сын тренера — четыре гола и три ассиста.

«Бирмингем» также не отличается результативной игрой впереди. При таких раскладах рекомендуем ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.59.

Прогноз на матч Сегунды «Тенерифе» — «Андорра» 16 декабря

Дебютант второго дивизиона Испании «Андорра» стартовал на удивление слишком мощно – команда идёт в верхней части таблицы. При самом благоприятном сценарии она способна всерьёз побороться даже за повышение. У «Андорры» очень неплохое нападение – более одного мяча в среднем забито за игру, а также от неё пострадало немало команд из верхней части таблицы. Впрочем, сейчас гости угодили в небольшую полосу неудач, в трёх турах подряд они не могут одержать победу, и в этих матчах получилось забить всего один мяч.

В то же время нельзя не отметить, что на выезде андоррцы выступают в нынешнем сезоне весьма впечатляюще – не проигрывают с октября, а минимальное поражение от «Уэски» (0:1) стало единственным на отрезке из четырёх встреч при трёх победах. «Тенерифе» в данный момент нестабилен, сменяя серию из трёх поражений на две победы в двух турах. Хозяева наладили игру в нападении и в двух предыдущих матчах, в которых они не проигрывали, забили четыре мяча.

Таким образом, стоит рассчитывать на обоюдную результативность соперников, однако едва ли «Андорра» пропустит слишком много. За пределами первой семёрки ни у кого нет меньше, а больше одного мяча андоррцам не забивали 18 матчей подряд во всех турнирах. Основной ставкой возьмём победу «Андорры» с форой (0) за 2.44.

Экспресс на матчи 16 декабря

Ставка 1: победа «Порту» в матче с «Визелой» с форой (-2.5) за 2.67.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Бирмингем» — «Рединг» за 1.59.



Ставка 3: победа «Андорры» в матче с «Тенерифе» с форой (0) за 2.44.

Общий коэффициент: 2.67 Х 1.59 Х 2.44 = 10.35.

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