«Бёрнли» – «Мидлсбро». Задача по выходу в АПЛ решается

17 декабря состоится матч 23-го тура английского Чемпионшипа «Бёрнли» – «Мидлсбро». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бордовых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех «Боро» оценивается аналитиками в 3.48. Поставить на ничью предлагают за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бёрнли» – «Мидлсбро» 17 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч Чемпионшипа «Бёрнли» – «Мидлсбро» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бёрнли» – «Мидлсбро» (17.12.2022)

На второй игровой день 23-го тура английского Чемпионшипа запланировано сразу девять матчей. В данном случае нам интересна встреча в Бёрнли, где одноимённый клуб на стадионе «Терф Мур» примет гостей из Мидлсбро. «Бёрнли» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу с трёхочковым отрывом от ближайшего преследователя. Стартовый свисток в матче будет дан в 18:00 мск.

«Бёрнли» пока не позволяет усомниться в том, что именно он является основным претендентом на победу в Чемпионшипе. Команда Венсана Компани с середины октября лишь раз потеряла очки. «Шеффилд Юнайтед» нанёс ей первое поражение за 19 игр, причём сделал это с крупным счётом — 5:2.

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Впрочем, хозяева уже оправились от поражения и выиграли в двух последних матчах. Не так много, но важнее, что обе победы были одержаны с одинаковым счётом — 3:0. Кроме того, в соперниках были представители верхней части таблицы — «Блэкберн» и «КПР».

На домашнем стадионе у бордовых и вовсе лучшие результаты в лиге. За 11 игр на своём поле у «Бёрнли» ни одного поражения. Также у него третья оборона лиги. Меньше пропускали только «Миллуол» и «Ковентри», которые умеют закрываться на своей половине поля. «Бёрнли» одержал победы во всех пяти последних матчах дома.

Неудивительно, что лидер находится на вершине различных статистических рейтингов. Если в обороне ему ещё есть к чему стремиться, то в нападении равных нет. 43 мяча забито после 22 туров – почти два гола в среднем за матч. По-прежнему в отличной форме находится лучший бомбардир — Джей Родригес, но после возобновления сезона он ещё не забивал. Есть потенциал для роста.

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В то же время «Мидлсбро», очевидно, есть чем ответить своему сопернику. Эта команда также уходила на перерыв в великолепной форме. Она не проигрывает на протяжении пяти матчей, выиграв в четырёх из них. Потеряли очки гости только с конкурентом из середины таблицы — «Бристолем» (1:1). Именно эта серия без поражений позволила сократить отставание от заветной шестёрки.

Теперь ошибаться клубу нельзя, ведь появляется реальный шанс вклиниться в борьбу за повышение в классе. В целом «Мидлсбро» в плане достижения целей можно назвать одной из самых сбалансированных команд. Ей не особо важно, играет она дома или на выезде. Более того, в гостях показатели у клуба действительно неплохие – победы в трёх последних матчах.

«Мидлсбро» тоже предпочитает играть активно у чужих ворот и не собирается отсиживаться у своих. Это уверенно подтверждают и цифры – 31 гол за 22 встречи. Механизм работает стабильно, а наводит ужас на оборону соперников Чуба Акпом – на счету англичанина девять голов.

Да, «Мидлсбро» не обыгрывает «Бёрнли» на протяжении семи лет, но за этот период и было всего четыре встречи. При этом на поле бордовых «Мидлсбро» потерпел одно поражение в пяти встречах. Гости не испытывают серьёзных проблем ни с составом, ни по игре и точно покажут себя.

Так получается, что перед этой игрой эксперты не могут определиться, порадуют ли команды результативным футболом. Этот момент можно взять за основу. Оба клуба ставят на яркий атакующий футбол, умеют дорожить мячом и грамотно им владеют. К тому же, напомним, соперники забивают много и регулярно, поэтому верим в то, что стандартный тотал голов они наверняка пробьют.

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Никто не захочет проигрывать, пусть между «Бёрнли» и «Мидлсбро» 14 очков разницы, но они в прекрасной форме. И тем не менее лидер слишком хорошо играет на своём стадионе, чтобы ставить на гостей. Лучше рассмотрим вариант «хозяева не проиграют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.74.

Прогноз и ставка на матч 23-го тура Чемпионшипа «Бёрнли» – «Мидлсбро» 17 декабря 2022 года

Один из самых интригующих матчей предстоящего тура, несмотря на то что команды пока решают разные задачи. «Бёрнли» великолепно выступает на своём поле и до сих пор не проигрывал. Команда Компани много забивает и практически не позволяет себе крупных провалов. «Мидлсбро» лишь недавно набрал хороший ход, но в гостях тоже давно не уступал, а также регулярно проверял на прочность оборону соперников. И всё же бордовые остаются фаворитами.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.74.

Экспресс с коэффициентом 6.37.

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