«Норвич» — «Блэкберн». Пукки сдаёт позиции

17 декабря состоится матч 23-го тура английского Чемпионшипа «Норвич» — «Блэкберн». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Норвича» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Блэкберна» оценивается в 4.42. На ничью дают коэффициент 3.78.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 23-го тура Чемпионшипа «Норвич» — «Блэкберн» 17 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются в результативности матча «Норвич» – «Блэкберн»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 23-го тура Чемпионшипа «Норвич» — «Блэкберн» (17.12.2022)

В субботу вечером нас ждёт интригующий матч в Чемпионшипе. Встречаются два претендента на повышение в классе, которые сейчас соседствуют в турнирной таблице. «Норвич» на родном «Кэрроу Роуд» принимает «Блэкберн Роверс», начало матча – в 20:30 мск.

«Норвич» в последние годы стал классической командой-лифтом. Он чередует участие в АПЛ с сезонами в Чемпионшипе. Два своих прошлых сезона в Чемпионшипе «Норвич» выигрывал, но для Премьер-лиги «канарейки» недостаточно хороши, и теперь они вынуждены бороться за третье повышение в классе.

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Пока получается неидеально. Текущая четвёртая строчка с отставанием в девять очков от лидера наилучшее тому подтверждение. «Норвич» сейчас только выкарабкивается из очередного неудачного отрезка.

Текущее третье место «Блэкберна» — уже очень хороший результат, но перед тем, как уйти на паузу, «бродяги» и вовсе боролись с «Бёрнли» за лидерство. К сожалению, для них неудачно. В ключевом матче с лидером «Блэкберн» проиграл в одну калитку, а после месячной паузы с такой же разницей в три мяча уступил «Престону».

Этот матч хорош не только тем, что играют прямые конкуренты. В нём есть одна очень интересная дуэль бомбардиров — Теэму Пукки из «Норвича» и Бена Бреретона из «Блэкберна». Финн забил семь мячей и сделал четыре передачи, а чилиец забил девять голов, сделав два ассиста.

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В пользу победы «Норвича» можно найти массу аргументов. Команда очень опытная и мастеровитая, с опытным тренером, который знает, как выигрывать Чемпионшип. У «Норвича» мощная линия атаки, дуэт Сарджент – Пукки один из лучших в лиге. Пропускают «канарейки» не так уж много и в последних матчах набирали форму.

При этом «Норвич» далеко не всегда превосходит своих соперников по игре. Он создаёт слишком мало опасных моментов, являясь фаворитом большинства встреч. В текущем сезоне клуб ещё не обыгрывал никого из серьёзных соперников. С натяжкой можно упомянуть прошлый матч с «Суонси», но там «канарейки» чудом удержали преимущество, заработанное уже на первой минуте.

«Блэкберн» — единственная команда Чемпионшипа, которая ещё ни разу в этом сезоне не играла вничью: 22 матча, 12 побед и 10 поражений. «Бродяги» проиграли в двух последних матчах, и назвать их текущую форму хорошей никак нельзя. Да и выездные матчи команда Томассона проводит явно хуже домашних. Номинально гости выглядят хуже соперника, но могут запросто его удивить.

Для этого «Блэкберну» необходимо вынудить «Норвич» к игре первым номером и аккуратно, без ошибок, отыграть в обороне. Контратаки в исполнении «бродяг» – очень мощное оружие, но для них необходимо пространство. В принципе, ничего сверхсложного в том, чтобы зацепиться за очки с фаворитом, для «бродяг» нет.

Прогноз и ставки на матч 23-го тура Чемпионшипа «Норвич» — «Блэкберн» 17 декабря 2022 года

Нельзя сказать, что эти команды слишком результативные, но атака у них мощная и забивает стабильно, хоть и не много. «Блэкберн» очень часто в матчах на выездах уходил с поля без мяча, но забить «Норвичу» на его поле не такая уж сложная задача. Особенно сейчас, когда «канарейки» пропускают стабильно. Ради высокого коэффициента к непроигрышу «Блэкберна» можно добавить ставку на обе забьют.

Ставка: «Блэкберн» не проиграет и обе забьют за 3.20.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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