«Монреаль» — «Тампа-Бэй». Кучеров заставит Макдэвида нервничать

Российский форвард обогнал канадца по числу голевых передач, но на этом не остановится.

18 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Тампа-Бэй» в основное время можно с коэффициентом 1.75, а шансы «Монреаля» оцениваются аналитиками в 3.58.

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Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 18 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.51, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.32. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Монреаль» — «Тампа-Бэй» (18.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги идёт своим чередом. Обратим внимание на матч, который состоится 18 декабря в Монреале. В 3:00 мск на льду спортивного комплекса «Белл-центр» хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Эти две команды встречались в финале Кубка Стэнли в 2021 году. Как известно, «Тампа-Бэй» выиграла со счётом 4-1 в серии. Год спустя «молнии» снова участвовали в финале, а «Монреаль» с треском провалил сезон, став худшей командой по количеству набранных очков.

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Сегодняшний «Монреаль» – не безнадёжный аутсайдер. Команда хоть и занимает предпоследнее место в Атлантическом дивизионе, но отставание от зоны плей-офф относительно небольшое. Правда, темп набора очков у «Канадиенс» удручающий – две победы в последних семи матчах.

Ко встрече с «Тампа-Бэй» канадцы готовятся на фоне двух поражений подряд. Хорошей новостью для клуба является то, что ещё ни разу в сезоне у него не было трёх подряд встреч без набранных очков. Насторожить должно то, что вот уже четыре игры кряду «Канадиенс» не могут забросить более двух шайб.

За «Монреаль» играет российский нападающий — Евгений Дадонов. Однако его статистика в этом сезоне сильно уступает показателям прошлых лет. Россиянин набрал всего шесть очков в 26 матчах и имеет показатель полезности «–8».

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Российские игроки «Тампа-Бэй» находятся в лучшем расположении духа. Их команда выиграла в четвёртой встрече подряд. Никита Кучеров в матче с «Коламбусом» (4:1) сделал второй ассистентский хет-трик подряд. Российский форвард вышел на первое место по количеству результативных передач (34) в таблице бомбардиров текущего сезона.

Вторую игру подряд отличается результативней передачей нападающий Владислав Наместников. У него теперь семь очков в 28 матчах. Защитник Михаил Сергачёв пропустил матч с «Коламбусом» из-за небольшого ушиба.

«Монреаль» для «Тампа-Бэй» – удобный соперник. «Молнии» выиграли в 11 из 13 последних очных встреч регулярного чемпионата. В последних трёх играх на льду «Канадиенс» команда Кучерова побеждала с небольшим отрывом.

Учитывая разницу в классе и текущей форме команд, рекомендуем ставить на гостей. Однако разгромной победы ждать не стоит, всё-таки сил не так много. Ставка на то, что «Тампа-Бэй» не проиграет в основное время при тотале меньше 6.5 шайбы, идёт с коэффициентом 2.24.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 18 декабря 2022 года

«Тампа-Бэй» выдала мощную домашнюю серию и отправляется в непростое гостевое турне. Впрочем, календарь подарил «молниям» проходимого соперника – «Монреаль». На своей арене в регулярном чемпионате «Канадиенс» проигрывают «Тампа-Бэй» в трёх матчах подряд, но всегда дают бой. Эти матчи не отличались высокой результативностью, так будет и сейчас.

Ставка: «Тампа-Бэй» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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