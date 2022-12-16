«Вашингтон» — «Торонто». Овечкин в шайбе от Горди Хоу

Матч будет результативным, а преимуществом завладеют хозяева. Поэтому Ови не составит труда забить хотя бы раз.

18 декабря состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.23, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.85. На ничью предлагают поставить за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» 18 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» (18.12.2022)

В Национальной хоккейной лиге на 18 декабря запланировано большое количество матчей регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить игре «Вашингтон» — «Торонто», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены», а первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Вашингтон» накануне проиграл в матче с «Далласом» (1:2). Соперник был непростой, но команда боролась. Александр Овечкин не смог забросить шайбу, но отдал передачу. До повторения результата Горди Хоу остаётся одна шайба, ждём гол в следующей встрече.

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Недавно у клуба была серия побед в пяти встречах, морально команда на подъёме. Пусть поражение подпортило статистику, но «Вашингтон» располагается на девятой строчке Востока, набрав 34 очка за 32 встречи. Клуб может поднажать, ведь этого от него ждут все.

«Торонто» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 44 очка за 31 встречу. Накануне команда проиграла в матче с «Рейнджерс» (1:3). Единственную шайбу за «Мэйпл Лифс» забросил Майкл Бантинг. В воротах играл Мэтт Мюррей, а должен был Самсонов, который проводит блестящий сезон.

Кажется, «Кэпс» жалеют, что отдали такого самородка. До этого «Торонто» выиграл в четырёх матчах кряду. Суммарно команда одержала девять побед в 11 последних играх. Весьма недурно. Впереди старые знакомые Ильи Самсонова, будет интересно наблюдать, если он выйдет на лёд с первых минут. Сможет устоять под натиском Овечкина?

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История очных встреч насчитывает 49 игр, где «Торонто» выиграл в 20 матчах, при 29 победах у «Вашингтона». Преимущество слабое, но оно есть. «Мэйпл Лифс» что дома, что в гостях — хороши. На выезде они одержали 8 побед в 15 играх. «Кэпс» дома выиграли в 8 из 14 встреч.

Будет интересно посмотреть, как команда подготовится ко второму непростому матчу. Тем более что за последние пять игр в Вашингтоне у гостей было три победы, одна из которых в овертайме. То есть фактически статистика побед равная и выделить фаворита сложно.

Будет символично, если Александр сравняется по голам с Горди Хоу дома, чтобы порадовать болельщиков. Поэтому можно проверить комбинированный вариант 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 2.34. С результативностью порядок, плюс лидеры в хорошей форме. Митчелл Марнер постарается дать отпор Александру Овечкину.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 18 декабря 2022 года

«Вашингтон» проиграл в последнем матче и прервал серию побед. Овечкин не смог забросить, но нельзя падать духом. «Торонто» сильный соперник, а на стороне хозяев будет поддержка трибун. Все ждут, когда Ови сравняется по голам с Горди Хоу. С результативностью проблем нет, потому возьмём комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.34.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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