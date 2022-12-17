«Филадельфия» – «Рейнджерс». Шестёркин будет тащить

Очень неудобный соперник для «лётчиков», да ещё и с таким голкипером в воротах.

18 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Рейнджерс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Флайерз» оценивается аналитиками в 3.10. Поставить на ничью в основное время предлагают за 4.45.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Рейнджерс» 18 декабря 2022 года

Букмекеры верят, что матч «Филадельфия» – «Нью-Йорк Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.36, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол в каждом периоде оценивается коэффициентом 1.51. Поставить на то, что игра завершится в овертайме можно за 5.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Филадельфия» – «Рейнджерс» (18.12.2022)

На 18 декабря в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу 12 матчей. Один из них пройдёт в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго Центр», где местные «Флайерз» примут гостей из Нью-Йорка. Хозяева на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции, а от дна их отделяют пять очков. «Рейнджерс» уверенно спорят за место в плей-офф и сейчас располагаются на седьмом месте. Первое вбрасывание в этой встрече состоится в 3:00 мск.

У «Филадельфии» в этом сезоне не получается практически ничего. Команда Джона Тортореллы разучилась побеждать. «Лётчики» провели 19 матчей, но потерпели в них 16 поражений, а раздобыть очки удалось лишь в восьми случаях. Стоит отметить, что в последнем матче с «Нью-Джерси» они всё-таки выиграли (2:1), но эта победа стала лишь третьей за полтора месяца.

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Таким образом, совершенно очевидно, что хозяева идут внизу таблицы, отстав от зоны плей-офф уже на восемь очков. Подобные проблемы тоже не являются сюрпризом, ведь у «Филадельфии» вновь полный лазарет – не играют сразу восемь хоккеистов. В том числе и основной защитник Райан Эллис, а также форвард Кэм Аткинсон, в прошлом сезоне набравший 50 очков. Без них у команды разладился баланс, особенно в нападении.

Эллис всегда умел активно поддерживать атаку, ведь он быстрый и техничный игрок с хорошим броском. Усилий Ивана Проворова и Энтони Деанджело пока не хватает. У «Филадельфии» четвёртая худшая атака НХЛ. В 14 последних матчах ей удалось преодолеть рубеж в три заброшенные шайбы всего трижды.

«Лётчики» очень плохо реализуют большинство, а их лучший бомбардир — Кевин Хейз — до сих пор набрал всего 29 очков. Впрочем, с защитой тоже всё далеко не так гладко — 100 пропущенных шайб.

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«Рейнджерс» вновь могут столкнуться с серьёзным сопротивлением, так как они сами ещё далёки от лучшего образца в атаке. Подопечные Жерара Галлана пока не добрались до сотни забитых голов и едва ли в предстоящем матчем смогут это сделать. Артемий Панарин прервал свою серию по набранным очкам, которая остановилась на шести играх. Тем не менее, серия без голов у российского форварда равна уже семи матчам. С реализацией проблемы есть.

Выигрывать команде это не мешает. По большому счёту гости находятся в хорошей форме. Впервые они выиграли в пяти матчах подряд с соперниками равного или превосходящего уровня – «Вегасом» (5:1), «Колорадо» (2:1 Б) и «Торонто» (3:1). При этом «Рейнджерс» умеют как вести игру с преимуществом в счёте, так и выбираться из сложных ситуаций, вырывая очки в дополнительное время.

Команда Галлана хорошо выступает на выезде, выиграв в трёх последних встречах. В обороне всё работает надёжно, ведь по пропущенным голами она в десятке сильнейших, а лучший голкипер прошлого сезона — Игорь Шестёркин — продолжает вытаскивать в нужные моменты. На него всегда можно положиться.

С учётом того, что нападение «Филадельфии» функционирует нестабильно, больших проблем обладателю «Везины» доставить хозяева не должны. В двух последних матчах с «лётчиками» команда из Нью-Йорка одержала две победы, не пропустив ни одной шайбы. Поэтому не является сенсацией тот факт, что гости идут в статусе очевидного фаворита.

Найти аргументы в пользу «Филадельфии» в этой игре сложно, а последняя победа в матче с «Нью-Джерси» таковой не является. Хозяева стараются играть осторожнее, как могут, а «Рейнджерс» транжирят много моментов, поэтому большого количества голов ждать не приходится.

Однако у гостей нет проблем с составом, впечатляющая победная серия и вратарь, который тащит, когда нужно. «Лётчики» попросту не смогут ответить сопернику в атаке, а с такими проблемами впереди выиграть не получится. Поэтому достаточно логично и выгодно выглядит ставка на победу «Нью-Йорка» и тотал меньше 6.5 шайбы с коэффициентом 3.10.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия» – «Рейнджерс» 18 декабря 2022 года

Между этими командами слишком большая пропасть – «Филадельфия» страдает от травм и плохо играет в атакующем стиле, а «Рейнджерс» проводят лучший отрезок в сезоне по очкам. Уже давно гости со столицы не возвращаются из Пенсильвании ни с чем, поэтому и на сей раз команда Жерара Галлана должна добиться своего. Нет сомнений, что оборона гостей с Шестёркиным в воротах справится с нестабильным нападением хозяев.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал меньше 6.5 шайбы за 3.10.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

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