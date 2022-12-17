«Эдмонтон» — «Анахайм». Макдэвид разгневается

В матче с «Сент-Луисом» судьи отобрали у форварда ассист и победу. «Утки» попадут под горячую руку.

18 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» — «Анахайм». Начало игры — в 00:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 1.56. Успех «Дакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.88.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Анахайм» 18 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Эдмонтон» — «Анахайм» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.54. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.55. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Анахайм» (18.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 18 декабря состоятся целых 12 встреч. В самой ранней из них на стадионе «Роджер Плэйс» в Эдмонтоне померяются силами местный «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Первое вбрасывание запланировано на 00:00 мск.

За последние 11 матчей в регулярке «Эдмонтон» потерпел лишь четыре поражения. В основное время он уступил набравшим отличный ход командам — «Вашингтону» (2:3) и дважды «Миннесоте» (3:5 и 1:2). В серии послематчевых буллитов «нефтяники» уступили «Сент-Луису» (3:4 Б). Также они в овертайме обыграли «Флориду» (4:3).

Гашек: не хочу санкций в отношении российских спортсменов.

Во всех остальных встречах подопечные Джея Вудкрофта одержали результативные победы в основное время, в том числе с «Нэшвиллом» (6:3). Встреча с «Предаторз» интересна тем, что в ней отметился заброшенной шайбой и тремя голевыми передачами капитан «Ойлерз» — Коннор Макдэвид.

Таким образом, канадский нападающий установил рекорд НХЛ. Он стал первым хоккеистом в ХХI веке, кому покорилась отметка в 59 очков по системе «гол+пас» в первых 30 матчах сезона. На этом Макдэвид решил не останавливаться. В последней встрече НХЛ с «Сент-Луисом» он записал на свой счёт ещё один гол.

Тем самым форвард довёл количество набранных очков до 60 (27+33). На это ему потребовалась 31 игра. Лишь трое хоккеистов в истории НХЛ быстрее Макдэвида набрали такое количество очков за сезон — Марио Лемье (в сезоне-1992/1993 и сезоне-1995/1996), Яромир Ягр (в сезоне-1995/1996) и Уэйн Гретцки (в сезоне-1989/1990).

НХЛ отказалась учреждать трофей в честь Дацюка в этом сезоне.

Стоит отметить, что во встрече с «Сент-Луисом» Макдэвид мог записать на свой счёт ещё и ассист, а также принести своей команде победу. В овертайме с его передачи забил Леон Драйзайтль, который, кстати, сейчас идёт на втором месте в списке лучших бомбардиров НХЛ с 52 (21+31) очками. Однако арбитры зафиксировали спорный офсайд и отметили взятие ворот.

У «Анахайма» дела обстоят далеко не так здорово, как у «Эдмонтона». Он располагается в самом низу сводной таблицы НХЛ. Улучшения ситуации не предвидится. За последние 11 матчей в регулярке «Дакс» добыли только две победы, причём одну из них в овертайме с «Каролиной» (4:3) на домашнем стадионе.

Также команда из Анахайма обыграла «Монреаль» (5:2) и уступила «Нэшвиллу» (1:2 ОТ). Во всех остальных встречах она потерпела поражения, в частности с «Далласом» (0:5), «Сан-Хосе» (1:6) и «Торонто» (0:7). Как видно, не хватает «уткам» мощности в атаке и надёжности в защите. Подтверждает это и статистика на дистанции.

За 31 матч в текущей регулярке подопечные Далласа Икинса пропустили 132 шайбы — больше всех. Сами они забросили лишь 75. Меньше только у «Аризоны», «Нэшвилла» и «Филадельфии». И то у «Койотс» и «Предаторз» есть несколько игр в запасе для того, что исправить положение.

Безусловно, «Анахайм» изначально не претендовал на плей-офф, но прямо сейчас у него худшие спецбригады в лиге и соотношение ожидаемых голов. К Икинсу, который, к слову, полностью провалился как раз в «Эдмонтоне» в сезоне-2013/2014, накопилось немало вопросов. Если он продолжит в том же духе, то увольнения вряд ли удастся избежать.

Кочетков установил рекорд «Каролины».

Думается, «Ойлерз» одержат победу в матче с «Дакс». Поставить на их победу с форой (-2) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. У «Эдмонтона» мощнейшая линия нападения, в которой, помимо Макдэвида и Драйзайтля, неплохо проявляет себя Райан Ньюджент-Хопкинс. Форвард набрал 35 (14+21) очков по системе «гол+пас» в 31 игре в НХЛ.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Анахайм» 18 декабря 2022 года

«Эдмонтон» смотрится гораздо лучше «Анахайма». У «Ойлерз» отличные результаты в последних 11 матчах регулярного сезона, а также пребывает в прекрасном расположении духа и бьёт рекорды по результативности Макдэвид. У «Дакс» же напрочь отсутствует крепость в защите. Что говорить, если на данный момент они являются самой пропускающей командой НХЛ.

Ставка: победа «Эдмонтона» с форой (-2) за коэффициент 2.00.

Экспресс с коэффициентом 7.43.

Кучеров вышел на первое место среди ассистентов НХЛ.

Прогноз на матч «Колорадо» – «Нэшвилл» с коэффициентом 2.31.

Прогноз на матч «Эдмонтон» – «Анахайм» с коэффициентом 4.05.