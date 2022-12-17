Месси или Мбаппе? Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира находится на стадии завершения, и так получилось, что в финале Франция будет играть с Аргентиной. Лидируют в сборных футболисты из клуба «ПСЖ», причём оба находятся в верхней части таблицы лучших бомбардиров турнира. У кого из них больше шансов?

Лучшие прогнозы на ЧМ-2022.

Звёзды «ПСЖ» поборются за звание лучшего бомбардира ЧМ-2022

На данный момент у Мбаппе и Месси по пять голов. Они располагаются на первом и втором местах соответственно в таблице бомбардиров ЧМ в Катаре. Немаловажно, что француз провёл меньше времени на поле, а также забил все мячи с игры. Аргентинец же реализовал три пенальти.

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При таком раскладе в случае, если у нападающих по итогу так и останется равное количество голов, звание лучшего бомбардира ЧМ-2022, скорее всего, достанется Мбаппе. Могут помешать ему лишь Хулиан Альварес и Оливье Жиру, но для того, чтобы опередить Килиана, им нужно забить как минимум ещё по одному мячу.

Для Мбаппе нет ничего невозможного

Чтобы остановить Мбаппе, сборная Англии в матче 1/4 финала практически всем составом персонально опекала его. За счёт этого больше свободного пространства получили партнёры Килиана по сборной и добыли необходимый результат. Сам нападающий не отметился результативными действиями, но внёс солидный вклад в итоговый результат.

Не исключено, что в финале аргентинцы подобным образом будут пытаться сдержать Килиана. Полуфинал с Марокко наглядно показал, что ему нельзя предоставлять ни секунды для принятия решения. Нападающий вновь не забил, но, по сути, создал оба гола своей сборной. После его ударов добили мяч в полупустые ворота сначала Тео Эрнандес, а затем Рандаль Коло Муани.

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В плане дриблинга и техники Мбаппе сейчас не уступает Месси. Более того, по некоторым показателям он даже превосходит знаменитого аргентинца. Француз быстрее и сильнее. С другой стороны, у него гораздо меньше опыта, чем у обладателя семи «Золотых мячей», для которого чемпионат мира в Катаре станет последним.

Месси обрёл себя

Чемпионат мира в Катаре не лучшим образом начался для Лионеля, но по его ходу аргентинец набрал сумасшедшую форму. В матчах плей-офф c Нидерландами и Хорватией форвард отметился двумя гениальными голевыми передачами, которые вызвали восторг у всех.

Месси выступает в роли сердца национальной команды. Через него строятся практически все атаки Аргентины. Чаще всего именно Лионель доставляет мяч в штрафную площадь соперника и создаёт потенциально голевые моменты. Как мы отметили ранее, с игры он забил лишь два мяча, причём один из них за пределами штрафной площади.

Тем не менее партнёры по сборной регулярно предоставляют шансы капитану отличиться с 11-метровой отметки. В шести матчах текущего розыгрыша турнира «альбиселесте» заработали целых четыре пенальти. Три Месси сумел реализовать, а один парировал великолепный Войцех Щенсны.

Прогноз на лучшего бомбардира ЧМ-2022

У сборной Франции очень надёжный голкипер — Уго Льорис. Однако в плане отражения ударов с «точки» он не так уж силён. Вспомним, что в матче 1/4 финала французы «привезли» целых два пенальти в свои ворота. Благо для них, что Гарри Кейн не реализовал второй 11-метровый удар, зарядив чуть ли не на полметра выше ворот.

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Кроме того, недавно стало известно, что почувствовали симптомы заболевания два центральных защитника сборной Франции — Рафаэль Варан и Ибраима Конате. Ранее из-за плохого самочувствия не приняли участие в полуфинальном матче с Марокко Юпамекано и Адриен Рабьо. Они уже восстановились и возобновили тренировки.

Тем не менее физическое состояние ведущих защитников Франции, а также Рабьо остаётся под вопросом. Это увеличивает шансы Месси на то, чтобы стать лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Лионель, кстати, тоже заставил своих фанатов понервничать. Сообщалось, что он испытывает проблемы с подколенным сухожилием.

После этого нападающий тренировался в отдельной группе, в зале. Однако вскоре футболист развеял опасения и отметил, что к финалу будет готов. Думается, именно он станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022. Килиан Мбаппе выполнял в последних двух матчах, скорее, роль «ложной девятки», и это принесло результат.

В предстоящем матче французского форварда наверняка будут активно опекать и не давать бить из выгодных позиций. Гораздо больше верится в то, что забьют его партнёры по сборной. У Месси же больше опыта и есть весьма неплохой шанс вновь отличиться с пенальти или штрафного. Хотя он вполне может также забить и с игры.

Ставка: Лионель Месси станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022 за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 13.72.

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