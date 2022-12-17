Аргентина — Франция. Оливье Жиру переплюнет Месси

Голы в финалах редкость, но тут без них не обойдётся.

18 декабря состоится матч финала чемпионата мира Аргентина — Франция. Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они не видят фаворита в матче: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91. Успех Франции оценивается в 2.91. На ничью дают коэффициент 3.16.

Лучшие прогнозы на чемпионат мира.

Коэффициенты букмекеров на матч финала чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

Букмекеры не верят в результативность матча Аргентина – Франция: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.57, а тотал меньше 2.5 мяча – за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Анализ и прогноз на матч финала чемпионата мира Аргентина — Франция (18.12.2022)

ЧМ-2022 подходит к концу. Остался только один матч, который должен определить лучшую команду турнира. В финале Франция будет защищать титул в матче с Аргентиной. Она может стать третьей сборной, кто выиграет в двух чемпионатах мира подряд.

Путь аргентинцев в финал не выглядел слишком сложным. Реально серьёзные соперники попадались только со стадии 1/4 финала. В группе были обыграны Польша и Мексика, которые слабо выступили в Катаре. Во встрече с Саудовской Аравией команда потерпела единственное поражение.

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В 1/8 финала Аргентина встречалась с Австралией. Подопечные Скалони убедительно обыграли «соккеруз» со счётом 2:1. 1/4 финала с Нидерландами получилась напряжённой. Месси и компания играли лучше, но умудрились растерять преимущество в два мяча, подарив шанс на выход голландцам. В послематчевых пенальти аргентинцы оказались сильнее.

В полуфинале сборная уверенно прошла Хорватию. Можно сколько угодно спорить о правомерности пенальти, с которого аргентинцы открыли счёт, но нельзя спорить о том, что команда играла лучше и заслуженно оформила выход в финал.

Франция уверенно прошла групповой этап, одержав победы в матчах с Данией и Австралией. В игре с Тунисом «трёхцветные» проиграли. В плей-офф французы уверенно обыграли Польшу, а потом отправили домой англичан. Отчасти можно сказать, что подопечным Дидье Дешама повезло, когда Кейн не справился с нервами и вторым пенальти.

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Полуфинал для Франции тоже выдался тяжёлым. Сборная Марокко старалась как могла, но не вышло. Единицы не похвалят французов за тот матч, но они вышли в финал, и это самое главное. Неуверенная игра в плей-офф уже очень скоро забудется, особенно если «трёхцветные» выиграют в финале.

Определить сильнейшего в этой паре непростая задача. Даже эксперты не видят фаворита, давая на обе команды одинаковые котировки. Большая редкость видеть такой расклад! Определение победителя в таких матчах чистая удача.

Зачастую финалы крупных турниров не отличаются результативностью, но бывают и исключения. На поле встретятся лучшие атаки турнира в Катаре. Аргентина забила 12 голов, а Франция — 13 мячей. В финале примут участие четверо лидеров бомбардирской гонки, по два с каждой стороны. При таких раскладах шанс на голы определённо есть, и его стоит рассмотреть.

Футбол такого уровня уже давно превратился в тактическую шахматную партию. Понятное дело, что главная угроза воротам соперников Аргентины — это Лионель Месси, а у Франции самый опасный — Килиан Мбаппе. Оба на турнире уже забили по пять голов. Тем не менее лидеров будут закрывать защитники, и шансов забить у них будет меньше.

Получается, что лучше присмотреться к Хулиану Альваресу и Оливье Жиру, которые забили по четыре гола. Аргентинец стал одним из открытий турнира. Жиру тоже времени зря не терял и благодаря голам на чемпионате мира стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Прогноз и ставки на матч финала чемпионата мира Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

На наш взгляд, шансов на гол больше у француза. Он играет стабильнее, плюс центральным защитникам Аргентины будет трудно сдержать габаритного Жиру. Он гораздо крупнее своих визави, плюс на опыте Оливье будет опаснее для соперника, чем Альварес для защитников Франции. Ставим на лучшего бомбардира в истории сборной Франции.

Ставка: Оливье Жиру забьёт за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 13.46.

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