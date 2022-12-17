Биржа ставок против букмекеров — кто даёт больше пользы?

Традиционные букмекеры и биржи ставок пользуются популярностью и предлагают клиентам различные способы размещения ставок.

Традиционный букмекер

В традиционных букмекерских конторах игроки размещают ставки по коэффициентам, предоставленным букмекером, и соревнуются с БК. Независимо от того, на какие виды спорта пользователь заключает пари, он играет против букмекера.

Клиент компании выигрывает, если ставка проходит, если ставка проигрывает, БК забирает поставленные деньги.

Биржа ставок

Бирж ставок гораздо меньше.

Биржи позволяют клиентам играть против других бетторов – пользователь устанавливает коэффициент, другой игрок принимает или отклоняет предложение. Проигравший беттор выплачивает выигрыш победителю.

Основные различия между букмекером и биржей ставок

Несмотря на то что биржи ставок существуют больше 20 лет, многие бетторы по-прежнему предпочитают использовать традиционные букмекерские конторы для размещения ставок и получать здесь промокоды и фрибеты.

На биржах пользователи выступают в роли букмекера и игрока одновременно

На бирже можно выставлять ставки, в то время как у обычного букмекера пользователь только делает ставки.

Выставить ставку — выступить в роли букмекера и принять ставки других бетторов на выбранный исход.

Биржи для хеджирования ставок

Биржа традиционно была лучшим способом хеджирования ставок в процессе игры, в середине события или до начала матча.

Всё больше сайтов букмекерских контор предлагают пользователям опцию обналичивания или частичного обналичивания пари до завершения события.

Биржи ставок предлагают только десятичные коэффициенты

Сегодня большинство бирж ставок позволяют пользователям дробный вид коэффициентов.

У традиционных букмекеров предлагают выбор между десятичными, дробными и американскими коэффициентами.

Букмекеры предлагают простые способы размещения ставок и различные бонусы

Букмекерский сайт предлагает более простые способы размещения ставок, поскольку букмекер котирует коэффициенты, то есть цену, которую в итоге получит клиент.

Для размещения пари на биржах ставок пользователю нужна ликвидность – необходимо найти игрока на бирже для размещения ставки, которую хочет поставить клиент, особенно для пари на менее популярные рынки.

Биржи предлагают лучшие ставки в игре

Поскольку коэффициенты на бирже ставок контролируются рынком, а не сотрудниками букмекера, биржам проще предоставлять ставки в игре – пользователи получают более широкий выбор рынков на большее количество событий и матчей.

Основная проблема бирж – необходимость поиска партнёра для ставки. Ставки в игре на небольшие матчи могут привести к тому, что пользователь вообще не сможет сделать ни одной ставки, особенно если это непопулярный маркет.