Россия — Беларусь. Этой сборной всё по плечу

Подопечные Жамнова настолько понравились игрой с Казахстаном, что им пророчат светлое будущее, если оно будет.

18 декабря состоится матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь. Начало – в 14:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами россиян: поставить на победу России в основное время можно с коэффициентом 1.32. Победа Беларуси по итогам 60 минут оценивается в 6.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь 18 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча Россия — Беларусь получится результативной: тотал больше 6.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 6.5 шайбы — за 1.41. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 5.65. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.90.

Анализ и прогноз на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь (18.12.2022)

18 декабря сборная России проведёт вторую игру на Кубке Первого канала. Для отстранённой от всех международных соревнований команды этот турнир как глоток свежего воздуха. Встреча начнётся на льду «ЦСКА-Арены» в 14:30 мск.

Жамнов выполнил своё обещание и провёл результативную встречу с национальной командой Казахстана. Россияне вышли на лёд предельно мотивированными, но без чёткого плана на игру. Было много эмоций, особенно в первые пять минут встречи.

Жамнов: в начале матча был сумбур, много потерь в средней зоне.

Таким состоянием россиян воспользовались хоккеисты Казахстана уже на второй минуте. Савицкий достаточно уверенно реализовал большинство, заставив капитулировать Максима Дорожко. Именно этому голкиперу отдал предпочтение Жамнов.

Пропустив шайбу в свои ворота, тренерский штаб России провёл профилактическую беседу с хоккеистами, и те по-настоящему завелись. Нападение активизировалось, когда Константин Окулов и Максим Джиошвили вывели национальную команду вперёд.

Наиболее опасной для ворот соперника выглядела вторая тройка Толчинский – Семёнов — Грицюк. Они достаточно слаженно прессинговали казахстанцев и выдавливали их к бортам, не давая атаковать ворота Дорожко.

В плане скорости российские хоккеисты намного превосходили соперника. Им удавалось практически запирать сборную Казахстана на своей половине. Илья Сафонов расчётливой передачей вывел на решающий бросок Максима Джиошвили, и тот увеличил отрыв в счёте.

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Во втором периоде подопечные Жамнова прибавили в движении. Комбинационная игра оставляла желать лучшего, но, чтобы пройти сборную Казахстана, этого хватало. Второй период россияне выиграли в одни ворота со счётом 3:0. Голы забивали Кадейкин, Воронов и Семёнов.

Итоговая победа России со счётом 6:2 не должна вводить в заблуждение. Мотивация сборной Казахстана была далеко не на максимуме. Товарищеский оттенок встречи присутствовал, поэтому не стоит рассчитывать на горящие глаза хоккеистов в игре с Беларусью.

Белорусы также достаточно легко обыграли Казахстан со счётом 4:1. Подопечные Вудкрофта спокойно и аккуратно подошли к реализации опасных моментов. Их не было много по ходу встречи, но высокий процент реализации помог решить все проблемы. Хет-трик записал на свой счёт Владимир Алистров.

Весьма вероятно, что подопечные Алексея Жамнова одержат победу с разницей в три шайбы и более. У них достаточно мотивированный состав и есть желание играть в хоккей. Рекомендуем изучить ставку на победу России с форой (-2.5) за коэффициент 2.06.

Олимпийский чемпион, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский после победы рассказал, что нынешняя сборная России способна на победы на Олимпиаде и чемпионатах мира. Жамнов сделал правильный выбор в пользу молодых и перспективных хоккеистов, которым есть что доказывать. Он вполне может подготовить их к участию в любом ближайшем турнире, если такой будет.

Прогноз и ставки на матч Кубка Первого канала Россия — Беларусь 18 декабря 2022 года

Национальная команда России при поддержке своих трибун, весьма вероятно, выдаст очередную яркую игру. Подопечные Алексея Жамнова заточены на атаку, а играть с такой мотивированной командой белорусам будет очень тяжело. Очередная разгромная победа россиянам вполне по силам, учитывая их желание наслаждаться хоккеем под руководством тренера сборной.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 13.21.

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