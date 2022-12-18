Месси и Мбаппе будут держать интригу. Чем закончится финал ЧМ-2022

90 минут времени — этого слишком мало, чтобы выявить сильнейшего в битве таких команд и футболистов.

18 декабря состоится финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу аргентинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85. Успех французов оценён экспертами тоже в 2.85. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч Аргентина — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.60. Если забьют аргентинцы, сыграет коэффициент 1.42. Гол французов доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция (18.12.2022)

18 декабря состоится финальный матч чемпионата мира в Катаре. На стадионе «Лусаил Айконик» в городе Лусаил за золотые медали поборются Аргентина и Франция. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. Встречу обслужит бригада польских арбитров во главе с Шимоном Марциняком.

Единственная очная встреча грядущих соперников датирована 2018 годом. Тогда французы обыграли аргентинцев (4:3) и вышли в 1/4 финала чемпионата мира в России. По итогу синие выиграли мундиаль, одержав победу в решающем матче с Хорватией (4:2). С тех пор многое изменилось.

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Начнём с номинальных хозяев. «Альбиселесте» ощутимо прибавили в плане командной игры, и не только. Свидетельствуют об этом победа в Кубке Америки прошлого года, а также 36-матчевая беспроигрышная серия, которая прервалась после поражения в игре с Саудовской Аравией (1:2).

Стоит отметить, что гораздо опытнее и тактически гибче стал главный тренер сборной Аргентины — Лионель Скалони. В матче 1/4 финала турнира в Катаре он стратегически превзошёл самого Луи ван Гала. Специалист грамотно подобрал схему игры, чем обеспечил надёжность в защите и предоставил больше пространства Лионелю Месси в нападении.

К слову, для обладателя семи «Золотых мячей» чемпионат мира в Катаре является последним, по крайней мере, в качестве игрока. Знаменитый аргентинец очень мотивирован и поистине неудержим. В шести матчах он отметился пятью голами и тремя великолепными голевыми передачами.

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Многие желают победы Месси в чемпионате мира, в том числе Роналдиньо и Пеле. Недавно Дидье Дешам отметил, что, возможно, даже некоторые французы хотели бы титула для Лионеля. Пожалуй, он этого заслуживает. По статистическим показателям аргентинец на данный момент является лучшим игроком турнира.

В то же время у сборной Франции гораздо сбалансированнее и в совокупности техничнее, а также физически сильнее состав. За счёт этого, даже несмотря на серьёзные кадровые потери, Дешам непринуждённо вывел команду в финал. В матче 1/4 финала его подопечные обыграли Англию (2:1), а в полуфинале – Марокко (2:0).

В обоих случаях Дешам небезуспешно использовал своё главное оружие — Килиана Мбаппе — для отвлечения внимания. Форвард стягивал соперников на себя, ввиду чего его партнёры по сборной, в том числе Оливье Жиру и Антуан Гризманн, получали больше пространства и забивали голы. Как и Месси, французский нападающий набрал сумасшедшую форму.

Килиан забил пять мячей и отдал две результативные передачи в первых четырёх матчах ЧМ-2022 в Катаре. На примере Дании и Польши, которым форвард забил по два мяча, стало понятно, что предоставлять ему свободу действий категорически нельзя. По некоторой информации, «альбиселесте» даже наигрывает три схемы, одна из которых ориентирована на сдерживание Мбаппе.

В преддверии матча главный тренер мадридского «Реала» — Карло Анчелотти — выразил мнение о том, что, учитывая потенциал обоих составов, финал выглядит равным и конкурентным. Он подчеркнул, что обе сборные выиграли в полуфинале по похожему сценарию и в обороне они действуют схожим образом.

Думается, Анчелотти прав. Шансы на победу у французов и аргентинцев примерно равны. Учитывая, как важен результат, разница и вовсе нивелируется. Думается, в основное время будет ничья. Поставить на данный результат можно с коэффициентом 3.10.

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Стоит отметить, что 7 из 20 финальных матчей (без учёта ЧМ 1950 года, в котором победитель определялся в заключительном групповом турнире) планетарных первенств заканчивались ничейным результатом в основное время. Соотношение довольно солидное, а значит, и вероятность такого исхода велика.

Прогноз и ставки на матч финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция 18 декабря 2022 года

Аргентинцы ощутимо прибавили за последние несколько лет. У французов же больше глубина состава, а также есть небольшое тактическое и физическое преимущество. С другой стороны, важность грядущего матча неимоверно велика, особенно для Лионеля Месси. Сдаётся, нас ждут равная игра и ничья в основное время.

Ставка: ничья в основное время за коэффициент 3.10.

Экспресс с коэффициентом 5.23.

Виктор Гусев сделал прогноз на матч Аргентина – Франция с коэффициентом 3.08.

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Прогноз на матч Аргентина — Франция с коэффициентом 2.90.