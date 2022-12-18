«Ак Барс» — «Куньлунь». Без Знарка всё налаживается

У тренерского штаба было время на подготовку казанцев к возобновлению сезона. Поехали!

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.44. Победа клуба из Пекина по итогам 60 минут оценена экспертами в 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» 19 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ак Барс» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.38. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» Казань — «Куньлунь» Пекин (19.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала возвращается регулярный чемпионат. 19 декабря состоятся 10 матчей. В одном из них на льду стадиона «Татнефть-Арена» в Казани местный «Ак Барс» примет «Куньлунь Ред Стар». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

После увольнения Олега Знарка боссы «Ак Барса» пригласили управлять командой Юрия Бабенко и легендарного Зинэтулу Билялетдинова. Под их руководством казанцы добыли две победы в трёх матчах КХЛ. Сначала они обыграли московское «Динамо» (3:2 ОТ), а затем уступили «Барысу» (2:3 Б) и впервые в сезоне выиграли в матче с «Авангардом» (3:2 ОТ), причём на выезде.

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Стоит отметить, что во встречах с астанчанами и омичами казанцы проявили волю и дважды отыгрались со счёта 0:2. В обоих случаях результативными действиями отметился Вадим Шипачёв. Нападающий набрал очень хорошую форму. За последние шесть игр в регулярке он забросил две шайбы и отдал 10 голевых передач.

Другой звёздный форвард «барсов» Александр Радулов принял участие лишь в одном из шести этих матчей. Затем он получил повреждение и составил компанию в лазарете Вячеславу Войнову, Василию Торканову и Динару Хафизуллину. Однако пауза на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого пошла хоккеистам на пользу. Они успели восстановиться и принять участие в командной тренировке.

В недавнем интервью Юрий Бабенко отметил, что перерыв предоставил его команде редкую возможность подтянуть физику. И в основном команда из Казани работала во время паузы именно над этим. Исключением стали Дмитрий Воронков, Илья Сафонов и Кирилл Семёнов. Нападающие были вызваны в расположение сборной на матчи Кубка Первого канала.

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Бабенко поделился мнением, что это очень здорово для его подопечных, ведь на них обратили внимание и вызвали в национальную команду. Также специалист отметил, что усложняет ситуацию плотный график. По-видимому, участие форвардов в предстоящем матче находится под вопросом. Хотя глубина состава должна позволить казанцам обыграть «Куньлунь» и без них.

На данный момент команда из Пекина располагается на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ. За последние восемь матчей она одержала только две победы — в матчах с главным аутсайдером лиги — «Сочи» (5:2) и «Локомотивом» (1:0). Также они уступили в серии послематчевых буллитов СКА (3:4 Б). Во всех остальных встречах потерпели поражения в основное время.

Результаты матчей со СКА и «Локомотивом» не совсем закономерны. В обоих случаях соперники смотрелись гораздо лучше, а главными героями по итогу стали голкиперы «Куньлуня» — Алексей Мурыгин и только-только восстановившийся от травмы Мэтт Джурасик. На двоих они совершили целых 98 сейвов за эти две игры.

По поводу паузы Айрленд заявил, что рад возможности перевести дух и уделить время восстановлению. Наставник подчеркнул, что его подопечные играют в три тройки нападения, в очень напряжённом режиме. С новыми силами «Куньлунь», скорее всего, даст неслабый отпор «барсам» в предстоящем матче.

Впрочем, у Билялетдинова и Бабенко было немало времени, чтобы освоиться и помочь наполненному звёздными игроками «Ак Барсу» встать на путь исправления. Думается, домашний стадион и поддержка болельщиков помогут казанцам выиграть и забить много голов «Куньлуню». Поставить на их победу и тотал больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.82.

Количество отражённых бросков в створ голкиперами «Куньлуня» впечатляет, но на дистанции их стараний регулярно оказывалось недостаточно. За 41 встречу в регулярке подопечные Айрленда пропустили 129 шайб. Больше только у «Сочи». Сейчас, когда команды восстановили запасы энергии, в результативном исходе не возникает сомнений.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» 19 декабря 2022 года

У «Ак Барса» гораздо сильнее состав, а также в хорошем тонусе пребывает Шипачёв. Плюс, судя по всему, Билялетдинов и Бабенко в паузу поработали над физикой казанцев. Кроме того, вернулись в строй некоторые хоккеисты. На домашней арене казанцы наверняка обыграют «Куньлунь». «Ред Стар» перерыв тоже наверняка пойдёт на пользу. Они могут дать отпор и забросить пару-тройку шайб в ответ, но от поражения это не спасёт.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.82.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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