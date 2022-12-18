«Автомобилист» — «Адмирал». Заварухин создал идеальную машину

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.57. Победа команды из Владивостока по итогам 60 минут оценивается в 4.70.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал» 19 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Автомобилист» — «Адмирал» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.01. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.55. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.20.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал» (19.12.2022)

19 декабря лидер Восточной конференции «Автомобилист» на домашней арене скрестит клюшки с командой-сенсацией текущего сезона КХЛ — «Адмиралом». Встреча начнётся в 17:00 мск и пройдёт на льду стадиона «Уралец».

«Автомобилист» плодотворно провёл паузу на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала. Опытные хоккеисты получили несколько дней отдыха. Затем с новыми силами приступили к отработке комбинационной игры. Именно от её качества зависят результаты команды.

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Тренерский штаб Николая Заварухина создал стройную систему игры, которую предельно просто объясняет своим подопечным. Хоккеистам нравятся современный подход наставника к формированию состава и умение поддержать здоровую конкуренцию в команде.

У Заварухина нет деления на звёзд и рабочих, что упрощает взаимоотношения в раздевалке. Такой подход позволил «Автомобилисту» выиграть в семи из последних восьми встреч и удерживать комфортную дистанцию от ближайшего преследователя в семь очков.

Превосходство клуба из Екатеринбурга в командной игре почувствовал на себе ближайший преследователь — магнитогорский «Металлург». Подопечные Заварухина в двух матчах подряд играли с «лисами» и дважды праздновали победу. На домашней арене они обыграли соперника со счётом 4:1, а на выезде — 2:1.

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Хозяева уверенно защищались от напористого нападения «Металлурга». Им удалось встречать соперника у синей линии и нейтрализовывать опасные атаки. За счёт умения быстро возвращать себе владение шайбой хоккеисты «Автомобилиста» обеспечили победу.

«Адмирал» по праву относится к неожиданным командам сезона-2022/2023. Леонид Тамбиев, в отличие от Заварухина, делает явный акцент на оборонительную линию. Наличие в составе талантливого голкипера позволяет защитникам действовать уверенно.

Клуб из Владивостока обладает самой крепкой обороной в Восточной конференции. «Моряки» пропустили всего 77 шайб за 40 встреч регулярного сезона. Они занимают пятую строчку в турнирной таблице и впервые за долгие годы реально претендуют на плей-офф.

«Автомобилист» и «Адмирал» провели 17 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у «Авто» — 13 побед, а «моряки» записали в актив четыре выигранные встречи. Разница шайб в пользу клуба из Екатеринбурга 54:29.

«Автомобилист» готов к решающему отрезку чемпионата. В команде практически нет травмированных игроков, они отдохнули и с высокой мотивацией рвутся в бой. «Адмирал» перед паузой был в плохой форме, поскольку уступил в трёх из четырёх последних встреч. Перспективно выглядит ставка на победу «Автомобилиста» и тотал меньше 5.5 шайбы за коэффициент 3.75.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал» 19 декабря 2022 года

Лидер Восточной конференции выглядит отдохнувшим и набравшим оптимальные кондиции. В команде отличная атмосфера. Вызов голкипера «Адмирала» в сборную России может психологически ударить по его состоянию. Отметим, что в последних пяти играх «моряков» забрасывалось меньше пяти шайб.

Ставка: победа «Автомобилиста» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.75.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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