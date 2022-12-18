«Салават Юлаев» — «Авангард». Кравец потеряет настрой

19 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.29. Успех омичей оценивается в 2.63.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Салават Юлаев» – «Авангард» не должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.04, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.95.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» (19.12.2022)

Встречаются два крепких середняка КХЛ. «Салават Юлаев» из Уфы и «Авангард» из Омска. Обе команды идут в зоне плей-офф Восточной конференции, а потому их матч должен получиться напряжённым, так как никто не согласен терять позиции. Игра пройдёт в Уфе на стадионе «Уфа-Арена», первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Хозяева в последних матчах набирают форму. «Салават Юлаев» выиграл в четырёх из шести последних матчей. Такой результат позволил уфимцам закрепиться в зоне плей-офф. Сейчас они занимают четвёртую строчку Восточной конференции с отставанием от лидера в 10 очков.

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Так высоко «Салават Юлаев» смог подняться благодаря победам в матчах с прямыми конкурентами. Он обыграл «Авангард» (3:1), «Сибирь» (6:3), а началось всё с победы во встрече с «Автомобилистом» (3:2 ОТ).

У «Авангарда» ситуация противоположная. Омичи шли на хорошей серии из девяти побед подряд, но ближе к концу ноября начали сыпаться и сдавать позиции. За поражения в играх со «Спартаком» (1:3) и «Локомотивом» (2:3) не стыдно, так как соперники были очень сильные и на хорошем ходу. Другое дело «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Они явно показали, что с командой Михаила Кравеца не всё в порядке.

Проблемы начались с того, что «Авангард» серьёзно просел в плане результативности. Были у омичей и хорошие матчи, когда удалось обыграть ЦСКА и «Трактор». Однако в основном «Авангард» сейчас забивает гораздо меньше, чем раньше.

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Количество бросков осталось на старом уровне, но реализация оставляет желать лучшего. В последнем матче с «Салаватом» омичи превзошли соперника по броскам 33:23, но умудрился проиграть со счётом 1:3. В итоге уфимцы, которые особой скорострельностью не отличались, в последних матчах почти догнали «Авангард» по числу заброшенных шайб.

На декабрьскую паузу команды уходили в совершенно разном настроении. «Авангарду» она должна была пойти на пользу, так как омичи выглядели уставшими. «Салават Юлаев» был на кураже после нескольких ярких побед, а 11 дней без игровой практики могут испортить настрой уфимцев. Перед паузой они выглядели сильнее соперника, но теперь доказать это будет сложнее.

Правда, в последние годы «Авангард» превратился в удобного соперника для уфимцев. В текущем сезоне «Салават Юлаев» дважды уверенно обыграл омичей, причём дома со счётом 5:0. «Авангард» с большим трудом одержал одну победу, да и ту по буллитам.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года

Хоть пауза и могла внести коррективы в форму команд, но есть смысл в этом матче отдать преимущество «Салавату». Нет предпосылок к тому, что команда Виктора Козлова сбавит обороты. Плюс ко всему уфимцы играют дома, где чувствуют себя максимально комфортно. «Авангард» может преподнести сюрприз, но победа хозяев тут куда вероятнее.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 8.75.

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Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

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