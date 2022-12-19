Экспресс на хоккей с коэффициентом 14.29: Овечкин идёт за 801-й шайбой, армейцы отомстят

Александру осталось забить один гол, чтобы сравняться с Горди Хоу. ЦСКА поквитается с минчанами за сборную России.

Закончился чемпионат мира в Катаре, и, пока все поздравляют Месси, возобновляется сезон в КХЛ, а Овечкин продолжает погоню за 801-й шайбой в НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.29 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Куньлунь» 19 декабря

Перед небольшой паузой в КХЛ «Ак Барс» всё-таки решился на серьёзные перемены и расстался с Олегом Знарком. Полноценной замены тренеру клуб пока не нашёл, однако результата начал добиваться по большому счёту стабильно. В четырёх последних матчах казанцы проиграли только «Барысу». Если взглянуть шире, то хозяева одержали пять побед в семи последних встречах, что очень неплохо.

Впрочем, переоценивать нынешнюю форму «Ак Барса» тоже не стоит – травмы долго мешали реализовать потенциал в атаке. Три последние игры так и не удавалось завершить в основное время, а больше трёх шайб казанцы не могут забросить на протяжении девяти игр кряду. Сейчас в строй возвращается Александр Радулов и даёт надежду на возрождение былой активности впередивпереди, россиянин — второй бомбардир команды.

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«Куньлуню» придётся вновь играть слишком осторожно, чтобы не пропустить много, но до паузы ему это удавалось – например, в игре с «Локомотивом» в гостях (1:0). Та победа стала первой после четырёх поражений подряд, в тех матчах китайский клуб пропускал в среднем более четырёх шайб. «Ак Барс» должен выигрывать первую встречу второй половины сезона, и голами команды тоже не разочаруют – можно взять победу хозяев и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.66.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — ЦСКА 19 декабря

Суровый календарь Континентальной хоккейной лиги не дал большинству команд ни дня передышки после международной паузы. «Динамо» и ЦСКА встретятся в Минске на следующий день после финала Кубка Первого канала в Москве, в котором белорусская сборная обыграла Россию со счётом 5:4 по буллитам.

Крэйг Вудкрофт по совместительству возглавляет и сборную. Не удивительно, что флагман белорусского хоккея делегировал в национальную команду сразу 14 хоккеистов – более трети от всего состава белорусской сборной. Участие ЦСКА в формировании сборной России было куда скромнее – всего шесть игроков.

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Эта разница в свежести поможет армейцам одержать в матче с «Динамо» третью подряд победу. Всего ЦСКА выигрывал у минчан в 22 из 24 последних личных встреч. Поставить на победу гостей с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.50. Это отличный вариант для ставки. Армейцы отомстят за сборную России.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 20 декабря

Матч с «Детройтом» для «Вашингтона» завершает трёхматчевую домашнюю серию. Александру Овечкину хорошо бы именно в этой встрече догнать по количеству заброшенных шайб в НХЛ легендарного Горди Хоу. До повторения его достижения в 801 шайбу остался лишь один гол.

Овечкин не забивает в двух матчах подряд. Предыдущая встреча с «Торонто» (5:2) стала первой за шесть игр, в которой россиянин не набрал ни одного очка. В то же время одним из героев в тот день стал другой российский хоккеист «Вашингтона» – Евгений Кузнецов, который отдал две результативные передачи.

«Вашингтон» выиграл в шести из семи последних матчей и включился в борьбу за выход в плей-офф. «Детройт» – подходящий соперник, чтобы продлить удачную серию. «Красные крылья» проиграли в пяти матчах подряд и попали в логистический кошмар.

Матч с «Торонто» стал для «Вашингтона» шестой из семи последних встреч, в которых «столичные» пропустили не более двух шайб. Хороший задел для ещё одного разгрома. Поставим на хозяев с форой (-1.5) за 2.15.

Экспресс на матчи 19 декабря:

Ставка 1: победа «Ак Барса» и тотал больше 5.5 шайбы в матче с «Куньлунем» за 2.66.

Ставка 2: победа ЦСКА с форой (-1.5) в матче с «Динамо» Минск за 2.50.

Ставка 3: победа «Вашингтона» с форой (-1.5) в матче с «Детройтом» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.66 Х 2.50 Х 2.15 = 14.29.

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Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Авангард» с коэффициентом 2.50.

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Прогноз на матч СКА — «Витязь» с коэффициентом 3.80.

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