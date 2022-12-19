«Вашингтон» — «Детройт». Овечкин снимет все вопросы

Александр чувствует ответственность, а фанаты ждут от него 801-ю шайбу. Нужно уже забить её.

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Детройт». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех «Ред Уингз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 20 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Детройт» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» (20.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 20 декабря состоится восемь встреч. В одной из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Детройт Ред Уингз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

После неудачного отрезка «Вашингтон» заметно прибавил и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. За последние семь матчей он потерпел только поражение в игре с «Далласом» (1:2). Во всех остальных встречах «Кэпиталз» одержали уверенные победы в основное время.

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Сначала подопечные Питера Лавиолетта обыграли «Эдмонтон» (3:2), где феерят Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Затем они разгромили «Филадельфию» (4:1), «Сиэтл» (тоже 4:1), крепкий «Виннипег» (5:2), «Чикаго» (7:3), и, наконец, набравший отличный ход «Торонто» (5:2). Впечатляюще.

За этот отрезок времени «столичные» забросили 29 шайб. В 10 (7+3) из них принял участие Александр Овечкин. Сейчас капитан «Вашингтона» располагается на третьем месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 800 голами. Скорее всего, в ближайшем будущем это изменится, ведь отставание от Горди Хоу составляет всего один гол.

Болельщики с нетерпением ждут, когда россиянин забьёт. В недавнем интервью нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов по данному поводу отметил, что фанаты подгоняют Овечкина к 801-й шайбе скандированиями. Также он поделился ощущениями, что, чем больше люди об этом говорят, тем больше создаётся давления.

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Усложняют жизнь Овечкину и «Кэпиталз» травмы. До сих пор пребывают в лазарете результативный канадский нападающий Том Уилсон и составлявший отличный тандем с капитаном «Вашингтона» Никлас Бекстрём. Кроме того, выбыл из строя Ти Джей Оши. Он получил повреждение в последнем матче с «Торонто».

Впрочем, у «Детройта» дела обстоят гораздо хуже. За последние 10 матчей в регулярке он одержал только две победы — в матчах с «Коламбусом» (4:2) и «Тампа-Бэй» (тоже 4:2). В серии послематчевых буллитов «Ред Уингз» уступили «Баффало» (4:5 Б), а в овертайме — «Далласу» (2:3 ОТ).

Во всех остальных матчах команда из Детройта потерпела поражения в основное время. В последних двух встречах НХЛ она разгромно уступила «Миннесоте» (1:4) и располагающейся в нижней части турнирной таблицы Восточной конференции «Оттаве» (3:6), на домашнем стадионе.

Пока что колоссальные траты «Ред Уингз» в межсезонье, а также назначение на должность главного тренера Дерека Лалонда не приносят пользы. Тренер не справляется со своими обязанностями. Бóльшая часть его подопечных играет слабо. Похвалить можно разве что голкипера «Детройта» Вилле Хуссо. Хотя и он в последнее время перестал выручать.

Возможно, Лалонду просто нужно больше времени. В противном случае возрождение легендарного клуба придётся отложить до лучших времён. Сейчас он спустился уже на 11-ю строчку в Восточной конференции. И есть ощущение, что падение продолжится, так как предпосылок к улучшению ситуации практически нет.

В предстоящем матче, который состоится в Вашингтоне, «столичные» наверняка одержат победу. В семи из девяти последних официальных очных встреч они выиграли в основное время. Поставить на «Кэпиталз» и тотал больше 4.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08.

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Недавно сборная Аргентины по футболу выиграла ЧМ-2022 в Катаре. «Вашингтон» поздравил её с успехом, опубликовав фотографию Овечкина с Лионелем Месси. Что ж, «альбиселесте» похоже тоже пора готовить поздравления для Овечкина. Ещё несколько голов — и он укрепит своё наследие.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 20 декабря 2022 года

Несмотря на кадровые потери, «Вашингтон» добыл результативные победы в шести из семи последних матчей НХЛ. Сейчас у «Кэпиталз» есть отличная возможность упрочить положение в турнирной таблице, а у Ови — обойти Горди Хоу. У «Детройта» — чёрная полоса. Даже несмотря на старания, Вилле Хуссо очень много пропустил в последних двух встречах регулярки. При этом история последних официальных очных встреч явно не на стороне «Ред Уингз». Похоже, их ждёт очередная неудача.

Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 2.08.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

Прогноз на матч «Вашингтон» — «Детройт» с коэффициентом 3.15.

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Прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал» с коэффициентом 3.40.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Сочи» с коэффициентом 3.34.