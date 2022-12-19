«Ньюкасл» – «Борнмут». Для Хвичи нужно подготовить почву

Грузин не перейдёт даже за огромные деньги в клуб, который не способен бороться за трофеи.

20 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех «Борнмута» оценивается в 6.65. На ничью дают коэффициент 4.64.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» 20 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются в результативности матча «Ньюкасл Юнайтед» – «Борнмут»: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» (20.12.2022)

Кубок лиги только третий по статусу английский клубный турнир, но когда нет ничего другого, то и он приковывает к себе внимание. Особенно если встречаются два представителя АПЛ. Матч между «Ньюкаслом» и «Борнмутом» — один из самых интригующих, но и в нём есть явный фаворит.

«Ньюкасл» проводит очень хороший сезон. Он ушёл на перерыв на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. В Кубке лиги «сороки» обыграли «Транмир Роверс» и «Кристал Пэлас». Клуб зачастую не отличаются результативностью и делает ставку на мощную оборону.

Лунёв: Мартинес выиграл для Аргентины чемпионат мира и Кубок Америки.

«Борнмут» пока успешно борется за выживание в АПЛ, а все остальные задачи для него второстепенные. Откровенно слабая по меркам Премьер-лиги команда не захотела мириться со статусом главного аутсайдера, который ей отводился перед началом сезона, и временами удивляет.

С начала сезона-2022/2023 «Борнмут» успел сменить тренера и владельца. Скотт Паркер не нашёл общего языка с руководством, которое отказалось выделять достаточно денег на усиление состава, и был уволен. Гари О’Нил неожиданно превратил «вишен» в команду, которая стабильно набирает очки. После удачного старта из четырёх матчей без поражений он избавился от приставки «и. о» и стал главным тренером.

Во время паузы на чемпионат мира в «Борнмуте» произошли глобальные изменения. Максим Дёмин нашёл покупателя для клуба. «Вишни» за £ 120 млн перешли к американскому консорциуму во главе с 77-летним Биллом Фоули — владельцем «Вегас Голден Найтс».

Агент Лунёва: к нам обращаются команды из Турции, Англии и Шотландии.

Для команды это явный плюс, так как Дёмин в последние годы не горел желанием тратить на неё лишние деньги и стремился просто подороже продать. Новый владелец наверняка не хочет, чтобы его актив снова свалился в Чемпионшип. Зимой вполне можно ожидать хорошей трансферной кампании от «Борнмута», ведь он нуждается в усилении.

Кубок лиги не тот турнир, на который команды будут выставлять основные составы, особенно если дело происходит ещё до четвертьфинала. Тем более многие лидеры команды только вернулись с чемпионата мира, и у них толком не было отдыха. Это касается «Ньюкасла», потому что у «Борнмута» сборников было гораздо меньше.

С другой стороны, «сороки» ещё далеко не гранд английского футбола, они не избалованы трофеями и победами, им не нужно тратить время и силы на еврокубки. Кубок лиги и Кубок Англии для «Ньюкасла» отличная возможность пополнить клубный музей. Сейчас у них есть реальные шансы побороться за трофей.

«Ньюкасл» явно сильнее своего соперника. В единственном очном матче текущего сезона «вишни» смогли зацепить ничью, но по игре уступали сопернику. Даже с учётом того, что в Кубке лиги оба тренера могут позволить себе эксперименты с составом, «сороки» остаются фаворитами. У них и основа, и ближайший резерв мощнее, чем у «Борнмута».

«Ньюкасл Юнайтед» планирует стать одним из сильнейших клубов в АПЛ. Для этого ему нужны классные футболисты. Трансферной целью владельцы «сорок» поставили великолепного Хвичу Кварацхелию. Вряд ли «Наполи» отпустит его, но бороться англичане будут до последнего. Перед тем как сделать такое громкое предложение, нужно дать понять, какие большие у клуба амбиции.

Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Борнмут» 20 декабря 2022 года

«Ньюкасл» старается делать ставку на надёжную оборону, но иногда выдавал яркие и результативные матчи. В Кубке велик шанс, что обе команды не станут зажиматься у своих ворот, будут ошибаться больше обычного и использовать ошибки соперника. «Борнмут» сейчас редко уходит с поля без забитого мяча, но и оборона у него отвратительная. Нападающим «сорок» тут будет, где разгуляться. Можно смело добавлять тотал больше 2.5 мяча к победе «Ньюкасла».

Ставка: победа «Ньюкасла» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

Скалони: быть чемпионом мира не входило в мои планы.

«ПСЖ» готов продать Мбаппе за € 300-350 млн.

«Величайшая игра». Мостовой — о финале чемпионата мира.

«Прощание, достойное гения». Роналдо — о Месси.