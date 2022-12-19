«Динамо» — «Спартак». Гришина не пугает дерби

Последний очный матч команд завершился вничью в основное время. У руля красно-белых волшебник, который вновь не отдаст победу просто так.

20 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 2.01. Победа красно-белых по итогам 60 минут оценивается в 3.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Спартак» 20 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Динамо» Москва — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.10. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Спартак» (20.12.2022)

20 декабря календарь КХЛ предлагает болельщикам только один матч, но это огненное московское дерби «Динамо» — «Спартак». Главный арбитр произведёт первое вбрасывание в 19:30 московского времени. Встреча пройдёт на ледовой площадке «ВТБ Арена».

«Динамо» с нетерпением ожидало паузу на Матч звёзд КХЛ. Количество травмированных у бело-голубых зашкаливало, а вводить хоккеистов в игру без подготовки было рискованно. Теперь тренерский штаб спокойно наиграл исполнителей, и риск получения повторных повреждений сведён к минимуму.

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Для Алексея Кудашова важно, чтобы его подопечные находились в идеальных физических кондициях. В схеме «Динамо» большое значение уделяется общекомандному прессингу, поэтому скорость является залогом успеха для бело-голубых.

Превосходство в физических кондициях стало залогом победы в минувшей встрече регулярного чемпионата со «Спартаком» в овертайме со счётом 2:1. До третьего периода соперники уверенно оборонялись, связав по рукам и ногам нападающих. Весьма вероятно, что Кудашов повторит сценарий.

После 40 встреч московское «Динамо» занимает пятую строчку в Западной конференции, набрав 49 очков. При этом у подопечных Кудашова положительная разница шайб (102:88), что говорит о сбалансированной тактической схеме бело-голубых.

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Появление на тренерском посту красно-белых Игоря Гришина привело к переходу на новую расстановку. При прежнем тренерском штабе «Спартак» заботился об обороне, действуя на контратаках. Гришин дал игрокам новые роли, которые позволили акцентировать внимание на атаке.

«Спартак» сильно прибавил в созидании и выиграл шесть из последних восьми встреч. В этой серии важную роль сыграл лучший бомбардир клуба — Александр Хохлачёв. В активе нападающего 31 очко.

Стоит отметить для нашего прогноза, что обыграть «Спартак» на выезде достаточно сложная задача. Красно-белые выиграли пять последних гостевых встреч. Им удобно выступать вторым номером, реагируя на действия соперника и нейтрализуя его сильные стороны.

«Динамо» и «Спартак» провели 70 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у бело-голубых — 38 побед, а красно-белые записали в актив 32 выигранные встречи. Разница шайб в пользу подопечных Алексея Кудашова — 211:165.

«Динамо» старается не рисковать в важных матчах. В дерби проигрывать нельзя, поскольку «Спартак» преследуют бело-голубых в турнирной таблице. Последняя очная игра между соперниками завершилась в дополнительное время. Тренеры умеют нейтрализовать сильные стороны, поэтому ничья по итогам 60 минут основного времени весьма вероятный вариант развития событий. Перспективно выглядит ставка на ничью за коэффициент 4.10.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 20 декабря 2022 года

Московское дерби всегда проходит в жёсткой и непримиримой борьбе на ледовой площадке. Поражение тяжёлой ношей обрушится на одну из команд, поэтому они не будут рисковать без необходимости. Весьма вероятно, что крайне закрытая игра завершится ничейным результатом в основное время.

Ставка: ничья за 4.10.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

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