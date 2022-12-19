«Питтсбург» — «Рейнджерс». Шестёркин притормозит Малкина

Евгений скоро обгонит Сергея Фёдорова, но не в этот раз.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.21, а шансы «Рейнджерс» оцениваются аналитиками в 2.62.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.71, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.45. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» (21.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. Обратим внимание на матч, который состоится 21 декабря в штате Пенсильвания. В 3:00 мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» хоккейный клуб «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нас ждёт встреча соседей по турнирной таблице Столичного дивизиона. «Питтсбург» идёт на четвёртом месте с 40 очками после 31 встречи. «Рейнджерс» расположился строчкой выше с 41 очком, но соперник сыграл на две игры больше. Эти результаты позволяют обеим командам находиться в зоне плей-офф.

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«Пингвины» и «Рейнджерс» хорошо знакомы друг с другом. Предстоящий матч станет 20-м между этими командами за два календарных года. В 12 встречах регулярного чемпионата, сыгранных за это время, «Питтсбург» одержал семь побед, из них пять – в основное время. На счету «Рейнджерс» пять побед в этих матчах.

«Питтсбург» готовится ко встрече с «Рейнджерс» в слегка испорченном настроении. В минувшей игре с «Каролиной» (2:3) прервалась семиматчевая победная серия «пингвинов». На своём льду «Питтсбург» одержал пять побед в последних матчах.

Участие Евгения Малкина в матче с «Каролиной» было под вопросом. Игрой ранее российский форвард забил в ворота «Флориды» коленом. Это оказалось настолько больно, что вынудило его покинуть лёд при помощи партнёров.

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Однако один из лидеров «пингвинов» избежал серьёзной травмы, и следующий матч стал для него восьмым подряд, в котором Малкин набирал очки. На этом отрезке из семи побед и одного поражения «Питтсбурга» россиянин положил в свою бомбардирскую копилку 12 (2+10) очков.

Всего на счету Малкина стало 1178 (454+724) очков в 1011 играх в рамках регулярных чемпионатов. Ещё одно результативное действие – и Малкин догонит Сергея Фёдорова, который идёт на втором месте по этому показателю среди всех россиян в истории НХЛ. Лидирует, само собой, Александр Овечкин (1445 очков).

В прекрасной форме пребывает и другой российский хоккеист – нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. На его счету 15 (2+13) очков в девяти последних играх. В матче с «Филадельфией» (6:3) Панарин набрал 1+1, а в минувшей игре с «Чикаго» (7:1) – 1+2 по системе «гол+пас». Перформанс в игре с «Блэкхоукс» позволил россиянину заработать статус второй звезды дня в НХЛ.

«Рейнджерс» набрал мощный ход – одержал победы в семи матчах подряд. Свой вклад в последние успехи клуба вносит Игорь Шестёркин. Российский голкипер защищал ворота команды из Нью-Йорка в шести из семи матчей, закончившихся победами. В четырёх из шести этих игр Шестёркин пропустил лишь по одной шайбе.

«Питтсбург» в последнее время не блещет результативностью. Более трёх шайб за матч «пингвины» забросили лишь однажды за минувшие пять игр. В четырёх личных встречах минувшего регулярного сезона «Питтсбург» поразил ворота «Рейнджерс» лишь четыре раза.

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Таким образом, ждём от поймавшей кураж команды из Нью-Йорка надёжной игры в обороне и высокой результативности впереди. Поставим на победу гостей с форой (-1.5), на которую дают коэффициент 3.28.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 21 декабря 2022 года

У гостей преимущество по всем фронтам. «Рейнджерс» чаще выигрывал в личных встречах. Клуб в последнее время много забрасывает и мало пропускает, тогда как «Питтсбург» хоть и находится в неплохой форме, но не может похвастаться высокой результативностью в последних матчах. Разница этих факторов обеспечит гостям уверенную победу.

Ставка: победа «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 3.28.

Экспресс с коэффициентом 8.10.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Спартак» с коэффициентом 4.10.

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Прогноз на матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.65.

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