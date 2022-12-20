Экспресс на 20 декабря с коэффициентом 17.3: Шестёркин остановит Малкина

20 декабря пройдут очередные матчи в КХЛ и НХЛ, а футбол будет представлен матчами Кубка английской лиги. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Борнмут» 20 декабря

Эдди Хау пишет новую главу футбольной истории «Ньюкасла». «Сороки» качественно освоили раздутый нефтедолларами трансферный бюджет и демонстрируют конкурентный футбол. К слову, за 15 игр национального первенства они оступились лишь раз — проиграли «Ливерпулю» (1:2), шесть раз сыграли вничью, в том числе с «Манчестер Сити» (3:3) и «Манчестер Юнайтед» (0:0), и победили в остальных восьми матчах. Они закрепились на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» лишь на семь очков.



10 лучших прогнозов на сегодня.

«Ньюкасл» демонстрирует активную игру в атаке — игроки наносят по 14,5 удара, из которых 5,3 приходятся в створ ворот (пятые показатели), и достаточно эффективны в завершающей стадии. Мигель Альмирон и его одноклубники забили 29 голов за 15 игр. Только три клуба более результативны — «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

«Ньюкасл» заметно преобразился. Четыре игрока некогда скромных «сорок» поиграли на футбольных полях Катара — Бруно Гимарайнс, Фабиан Шер, Киран Триппьер и Каллум Уилсон. Это говорит о многом. Команда отличается надёжной игрой в обороне и эффективной в атаке. «Борнмуту», по итогам прошлого сезона вернувшемуся в АПЛ, вряд ли удастся остановить подопечных Эдди Хау.

Рекомендуем осторожную ставку на победу «Ньюкасла» с форой (-1) за 1.70.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» 20 декабря

Московское «Динамо» нуждалось в паузе в регулярном чемпионате. В команде было много травмированных лидеров, что негативно сказалось на результатах команды. За время паузы на Матч всех звёзд КХЛ и игры национальной команды на Кубке Первого канала медицинский штаб поставил на ноги большинство хоккеистов. Алексей Кудашов в щадящем режиме ввёл исполнителей в состав. В ходе двусторонних матчей они получили необходимую практику и готовы к возобновлению чемпионата. В 40 матчах бело-голубые набрали 49 очков и занимают пятую позицию в Западной конференции.



Лучшие экспрессы на сегодня.

«Спартак» при новом тренере Игоре Гришине качественно прибавил в создании и реализации опасных моментов. После шести побед кряду красно-белые уступили в двух встречах кряду. Если ярославскому «Локомотиву» они проиграли в основное время, то в дерби с «Динамо» соперникам пришлось выполнять серию буллитов. Пока у «Спартака» отрицательная разница шайб — «-11» (88:99), но в последних встречах просматривается улучшение в игре в обороне. После 41 матча «Спартак» расположился на шестом месте Западной конференции. Дистанция до «Динамо» составляет три очка.



«Динамо» старается не рисковать в важных матчах. В дерби проигрывать нельзя, поскольку красно-белые преследуют бело-голубых в турнирной таблице. Последняя очная игра между соперниками завершилась в серии буллитов. Тренеры умеют нейтрализовать сильные стороны, поэтому ничья по итогам 60 минут основного времени — весьма вероятный вариант развития событий. Перспективно выглядит ставка на ничью за коэффициент 3.85.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 20 декабря

Нас ждёт упорный матч двух команд, которые пребывают в отличной форме – у обеих клубов по семь побед в восьми последних встречах. Но «Питтсбург» на фоне нью-йоркцев смотрится менее уверенно. В шести матчах подряд с участием «пингвинов» забрасывается не более шести шайб, а сам «Питтсбург» лишь однажды за последние пять встреч забросил более чем три шайбы.

Евгений Малкин набирает очки в восьми матчах подряд – 2+10. Российский форвард «Питсбурга» вот-вот выйдет на второе место по числу набранных очков среди соотечественников в НХЛ. Ближайший ориентир – Сергей Фёдоров, до достижения которого остался один гол или одна результативная передача.

Помешать Малкину набрать это очко захочет Игорь Шестёркин. Российский вратарь «Рейнджерс» в четырёх из пяти последних матчей пропускал не более одной шайбы. В то же время нападение нью-йоркцев показывает класс – 16 шайб в четырёх последних матчах.

«Рейнджерс» выиграли у «Питтсбурга» семь из 11 матчей, сыгранных между этими командами в 2022 году. Прямо сейчас обе команды находятся в хорошей форме, но про «Рейнджерс» можно сказать, что команда поймала кураж. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу гостей в основное время за 2.65.

Экспресс на матчи 20 декабря

Ставка 1: победа «Ньюкасла» в матче с «Борнмутом» с форой (-1) за 1.7.

Ставка 2: ничья в матче «Динамо» — «Спартак» за 3.85.

Ставка 3: победа «Рейнджерс» в матче с «Питтсбургом» за 2.65.

Общий коэффициент: 1.70 Х 3.85 Х 2.65 = 17.3.

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