«Северсталь» — «Сочи». Разин воспользуется ситуацией

В этот раз календарь благоволит череповчанам. Нужно извлечь из этого как можно больше выгоды.

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу череповчан в основное время можно с коэффициентом 1.44. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.90.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 21 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Северсталь» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.47, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.55. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» Череповец — «Сочи» (21.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 21 декабря состоится девять матчей. В одном из них на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце местная «Северсталь» примет «Сочи». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

На данный момент «Северсталь» располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Её отставание от занимающего восьмую строчку минского «Динамо» составляет четыре очка. Немало, но у череповчан есть игра в запасе. Шансы побороться за выход в плей-офф есть, причём неплохие.

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В последних семи матчах КХЛ «сталевары» добыли только две победы — в играх с «Витязем» (3:2) и минским «Динамо» (4:3). В овертайме они уступили лидирующему СКА (3:4 ОТ) и крепкому «Торпедо» (2:3 ОТ), в обоих случаях на выезде. В основное время проиграли «Авангарду» (1:2), «Сибири» (2:3) и тому же «Витязю» (2:3).

Недавно главный тренер «Северстали» Андрей Разин отметил, что результаты неважные — на троечку с минусом. Также специалист поделился мнением, что текущий сезон у череповчан проходит сложно. Моментов полно, но нехватка мастерства, реализации и индивидуальные ошибки сильно портят жизнь его подопечным.

Также Разин отметил, что у «Северстали» в лазарете четыре важных игрока и основной голкипер. Тем не менее тренер с оптимизмом смотрит на оставшуюся часть сезона и активно занимается подготовкой своих подопечных. Стоит отметить, что календарь им благоволит.

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В ближайшем будущем у череповчан будет сразу пять домашних матчей подряд. Во-первых, у них появится время на подготовку. Во-вторых, уровень соперников будет невысок. «Сталеварам» необходимо воспользоваться преимуществом и извлечь как можно больше выгоды из данного отрезка.

«Сочи», в свою очередь, по-прежнему замыкает сводную таблицу КХЛ. Смена главного тренера помогла оживиться на некоторый период времени, но затем последовала продажа ведущих игроков, и клуб вновь погрузился в кризис. В 10 последних матчах регулярки подопечные Сергея Светлова потерпели поражения в основное время.

За этот отрезок времени «леопарды» пропустили целых 45 шайб. Всего же за 39 встреч в текущем чемпионате — 151 — больше всех. Дела обстоят скверно, и аренда нападающего СКА Матвея Мичкова на фоне таких ужасных результатов не выглядит оптимистичной новостью.

К тому же молодой нападающий после восстановления от тяжёлой травмы заметно регрессировал. Главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что Мичкову необходимо улучшить физику и игру на всех участках льда. Почему клуб из Санкт-Петербурга сам не хочет заняться прогрессом юного игрока — не совсем понятно. Впрочем, это уже другой вопрос.

Светлову стоит отдать должное за то, что он, не унывая, работает с молодыми хоккеистами в «Сочи». Однако сейчас тренеру можно только посочувствовать. У команды чёрная полоса, и улучшать нужно многое. Начиная с игры в обороне и заканчивая результативностью в атаке.

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К слову, за те же 39 матчей в регулярке «леопарды» забросили только 83 шайбы. Меньше лишь у дальневосточных команд — «Амура» и «Адмирала». Думается, «сталевары» одержат победу. Поставить на череповчан и тотал больше 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.74.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 21 декабря 2022 года

У «Северстали» не всё получается в текущем сезоне. Однако она сохраняет шансы на плей-офф и имеет отличную возможность реабилитироваться в ближайшем будущем за счёт удобного графика, но не только. У «Сочи» дела обстоят совсем плохо. 10 поражений в 10 последних играх КХЛ в основное время, а также огромное количество пропущенных за этот период времени шайб — это совсем несерьёзно. Одного Матвея Мичкова будет мало, чтобы исправить столь ужасное положение.

Ставка: победа «Северстали» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.74.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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Прогноз на матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.85.