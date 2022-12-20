«Торпедо» — «Витязь». Ларионов ликует

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Витязь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 1.88. Успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.24. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Витязь» (21.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 21 декабря состоится девять матчей. В одном из них на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет «Витязь». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Стратегия и грамотное руководство Игоря Ларионова по-прежнему приносят отличные результаты «Торпедо». Команда не только демонстрирует очень красивый результативный хоккей на радость болельщикам, но и стабильно добывает очки. Клуб располагается на четвёртом месте в Западной конференции.

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Единственной проблемой автозаводцев являются выездные матчи. И то постепенно Профессор устраняет этот недуг. Совсем недавно его подопечные обыграли в гостях ЦСКА (4:2), а также набравший отличный ход «Адмирал» (2:1). На домашнем же стадионе в Нижнем Новгороде они поистине неудержимы.

За 20 матчей на своём льду «Торпедо» потерпело только пять поражений, причём четыре из них в играх с располагающимися в топ-5 сводной таблицы КХЛ командами. За это время в Нижнем Новгороде хоккеисты забросили целых 67 шайб.

Стоит отметить, что недавний перерыв пошёл автозаводцам во вред. В последнем матче регулярного сезона-2022/2023 с «Северсталью» они допустили немало ошибок, вследствие чего дело дошло до овертайма. Однако поддержка болельщиков, домашние стены и характер помогли подопечным Ларионова добыть два очка (3:2 ОТ). Возвращение в ритм вряд ли займёт много времени.

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«Витязь» тоже очень ощутимо прибавил относительно минувшего сезона. Однако он не столь хорош, как «Торпедо». После нескольких ярких всплесков подопечные Вячеслава Буцаева обрели нестабильность. Вследствие этого они показали не лучшие результаты в последних 10 встречах КХЛ.

Сначала «Витязь» уступил ЦСКА (3:4 ОТ), обыграл минское «Динамо» (2:1 ОТ), уступил «Северстали» (2:3), снова ЦСКА (4:6) и московскому «Динамо» (2:3 ОТ). Затем клуб обыграл «Северсталь» (3:2), «Куньлунь» (3:1) и «Сочи» (6:2), а также потерпел два разгромных поражения — в матчах со «Спартаком» (1:4) и СКА (тоже 1:4).

Как и «Торпедо», подмосковный клуб неуступчив и силён на домашнем льду. Однако для того, чтобы бороться с сильным соперниками и цепляться за хорошие результаты, ему не всегда хватает резервов. Ко всему прочему на «Витязе» тоже отрицательно отразилась недавняя пауза.

Вячеслав Буцаев после поражения в матче со СКА отметил, что его подопечные не смогли реализовать то, что создали, а также подарили сопернику третий гол. Наставнику понравились первые два периода в исполнении своих хоккеистов. Однако также он признался, что, если бы не детские ошибки, можно было бы ждать совсем другого результата.

Так или иначе, у «Торпедо» гораздо больше шансов на победу в предстоящем матче. У автозаводцев лучше глубина состава, результаты на дистанции и более динамичный стиль игры. Статистика последних восьми очных встреч также на их стороне. В шести из них «Витязь» уступил, причём пять раз в основное время.

Поставить на нижегородцев по итогам 60 минут можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Выигравший недавно в составе дивизиона Боброва Матч звёзд КХЛ нападающий автозаводцев Алексей Кручинин сказал, что кайфует в «Торпедо» с первого дня.

Георгиев — первая звезда матча «Колорадо» и «Айлендерс».

Форвард отметил, что Ларионов полностью доверяет своим подопечным и хочет играть так, как и он видит хоккей. Обстановка царит отменная. Хорошо если и в будущем настрой команды не изменится. За нынешним «Торпедо» очень интересно наблюдать.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Витязь» 21 декабря 2022 года

Благодаря чуткому руководству Ларионова «Торпедо» крепнет. Автозаводцы постепенно решают проблемы с выездными матчами и без устали улучшают качество своего хоккея. На домашнем стадионе они наверняка обыграют в основное время «Витязь», который в последнее время очень нестабилен. Статистика последних очных встреч на стороне нижегородцев. Да и в целом они сейчас смотрятся предпочтительнее.

Ставка: победа «Торпедо» за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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Прогноз на матч «Барыс» — «Авангард» с коэффициентом 3.30.

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Прогноз на матч «Каролина» — «Нью-Джерси» с коэффициентом 2.20.