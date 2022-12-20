«Локомотив» — «Ак Барс». Радулов придёт в норму

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех казанцев оценивается в 2.99. На ничью дают коэффициент 3.82.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс» 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» – «Ак Барс» не должен получиться результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.82.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс» (21.12.2022)

После небольшого перерыва КХЛ снова набирает обороты. На 21 декабря запланировано девять матчей. Одна из интересных игр пройдёт в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», где местный клуб попытается взять реванш у «Ак Барса». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Предыдущий матч между этими командами состоялся в начале декабря и получился неожиданным. «Барсы» обыграли «Локомотив», а после матча попрощались с Олегом Знарком. Без именитого тренера казанцы продолжили разгоняться и значительно улучшили своё положение в Восточной конференции.

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Сейчас «Ак Барс» занимает седьмую строчку с приличным отрывом в семь очков от девятого места. Четыре победы в пяти последних матчах – это очень мощное выступление казанцев. Помимо «Локомотива», были обыграны московское «Динамо» (3:2 ОТ), «Авангард» (3:2 ОТ) и «Куньлунь» (3:1). Только «Барыс» смог победить казанцев, да и то лишь по буллитам.

До лидеров «барсам» ещё очень далеко, но прогресс в игре заметен невооружённым взглядом. Ушли зажатость и нервозность, которые были при Знарке. Ошибки случаются, но уже не так часто. В первом матче после паузы «Ак Барс» выиграл уверенно. «Куньлунь», конечно, не самый серьёзный соперник, но как не вспомнить, что именно он обыграл «Локомотив» перед перерывом.

Железнодорожники поражение в матче с китайцами перекрыли победой в игре с «Сочи». Конечно, достижением это не назовёшь. Тем более разница в счёте была минимальной. Вроде и положительный результат, но с подвохом — от «Локомотива» ждали большего.

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Чтобы забросить две шайбы «Сочи», ярославцам понадобилось 50 бросков, ранее 47 бросков по воротам «Ред Стар» не принесли им вообще ничего. Игра железнодорожников в последних матчах — тот самый случай, когда количество не перерастает в качество. И ведь это были домашние встречи, которые «Локомотив» всегда проводит лучше выездных.

Ещё один минус игры с «Сочи» в том, что железнодорожники явно потратили больше сил, чем планировали. Им пришлось взвинчивать и поддерживать высокий темп, чтобы вырвать победу. «Барсы» в это время спокойно обыграли «Куньлунь». Казанцы смогли сохранить на этот матч больше сил.

Ещё один момент, который говорит в пользу «Ак Барса», это восстановление травмированных. За время паузы вернулись в строй Вячеслав Войнов, Динар Хафизуллин и Александр Радулов. Первый и третий уже отметились результативными действиями в матче с «Куньлунем». Для «барсов» это очень серьёзное усиление.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» – «Ак Барс» 21 декабря 2022 года

В последнее время «Локомотив» оставляет не лучшее впечатление и постепенно сдаёт позиции. Матч с «Ак Барсом» либо может стать переломным моментом, который прекратит спад, либо только усугубит его. Тут, скорее всего, второй вариант. Постепенный прогресс казанцев с Билялетдиновым и Бабенко становится заметнее. Всё говорит о том, что стоит рискнуть и поставить на победу «Ак Барса».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.99.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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