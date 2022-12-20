СКА — ЦСКА. Ротенберг почувствует тревогу

21 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербургского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех москвичей оценивается аналитиками в 3.32. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.15.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ СКА – ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на гол в каждом периоде можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА (21.12.2022)

На 21 декабря в Континентальной хоккейной лиге запланировано девять матчей. Завершает игровой день наиболее интересный из них. В Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» СКА примет действующего чемпиона — ЦСКА. Два принципиальных соперника вновь спорят за высокие места, но армейцы с Невы уверенно лидируют на Западе, а московский клуб идёт на четвёртом месте и отстаёт на 16 очков. Первое вбрасывание в матче состоится в 19:30 мск.

СКА по-прежнему возглавляет таблицу Западной конференции и не намерен сбавлять обороты. Небольшой перерыв должен был пойти команде на пользу, а некоторые игроки основы успели восстановиться. У тренера было время решить часть проблем. В частности, с реализацией большинства, ведь по этому показателю петербуржцы шестые в КХЛ. В последней игре команда без проблем обыграла «Витязь» (4:1).

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СКА не слишком удобно играть с аутсайдерами, стилистически направленными на оборонительный хоккей. Тем не менее, в открытой игре равных хозяевам мало. У них лучшее нападение в КХЛ – 151 заброшенная шайба. За время серии побед только московское «Динамо» не позволило забить себе больше четырёх голов, а на отрезке восьми последних домашних игр не дрогнул «Локомотив».

Индивидуально у СКА можно выделять многих. Например хорошо справляются Дамир Жафяров и Марат Хайруллин. Однако особенно ярок сейчас Никита Гусев – российский форвард забросил семь шайб в семи последних встречах. Неудивительно, что в первую очередь акцент в играх подопечных Романа Ротенберга делается на нападении. Впрочем, как и положено главному фавориту.

ЦСКА в данный момент один из немногих клубов, который вряд ли в чём-то уступает своему сопернику. Чемпион проводит неоднозначный сезон и уже сталкивался с несколькими проблемами, однако тоже всякий раз справлялся с ними без больших потерь. Теперь команде Сергея Фёдорова придётся вновь решить немало задач. В пяти последних матчах она смогла одержать две победы: в играх с «Сочи» (4:2) и минским «Динамо» (5:1).

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Однако этого очевидно мало, потому что в важных играх до паузы армейцы потерпели поражения. Так было с «Авангардом» (2:3), «Металлургом» (1:2) и «Торпедо» (2:4). Все они из верхней части таблицы, и каждому было что предложить в атаке. При этом ЦСКА так и не смог забросить больше двух шайб никому. Реализация подводит в неподходящий момент, ведь москвичи перебросали всех с серьёзным преимуществом и превзошли по остроте моментов.

В то же время у ЦСКА есть необходимый баланс, и он умело пользуется преимуществами. В пяти последних играх гости пропускали максимум три гола. У них лучший показатель игры в меньшинстве – позволяют реализовывать соперникам менее 12% ситуаций в неравных составах. У клуба остаётся всё ещё третье большинство чемпионата, ведь наказывать за ошибки армейцы любят и делают это регулярно.

На выезде ЦСКА выступает убедительно в нынешнем сезоне, уступив только в трёх из восьми предыдущих матчей – «Металлургу» (1:2) и СКА (2:6). Это поражение в Санкт-Петербурге со столь крупным счётом стало первым за несколько лет в очных встречах. Теперь гости будут мотивированы на реванш, поэтому игра пойдёт на встречных курсах. Важно, что в семи из восьми игр команд на льду СКА больше пяти голов не забивалось.

Естественно, в таком матче едва ли может быть разочарование в результативности, но в первую очередь соперники будут биться за результат. Оборона у них также на высоком уровне, как в неравных составах, так и в целом. Поэтому больше шести шайб сейчас ждать не приходится.

Кроме того, ЦСКА пора показать свой уровень в игре с классным соперником, чего давно не получалось сделать. В трёх из четырёх последних очных матчах со СКА московская команда не проигрывала в основное время, и у неё есть все шансы в очередной раз довести дело до нервной концовки. Таким образом, неплохо смотрится вариант ставки «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы» с коэффициентом 2.19.

Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2022 года

СКА прекрасно выступает на домашнем льду и в основное время в нынешнем сезоне пока не уступал. Хозяева в отличной форме — серия побед в семи матчах подряд. ЦСКА менее стабилен, однако выиграл в двух последних матчах на выезде и в Санкт-Петербурге редко позволял себе большие провалы. Чемпиону пора вновь добиваться побед в важных играх. Сейчас выиграть будет тяжело, но у армейцев хватит сил, чтобы добыть очки и не уступить с крупным счётом.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.19.

Экспресс с коэффициентом 10.83.

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