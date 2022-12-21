Экспресс на КХЛ с коэффициентом 17.9: Ротенберг идёт в отрыв, Казань лихорадит

21 декабря пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 17.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Авангард» 21 декабря

Команда Андрея Скабелки набрала отличный ход. В последних шести матчах она дважды проиграла лидеру Восточной конференции и четыре раза выиграла. Это лучшая форма «снежных барсов» с сентября месяца, и недооценивать их не стоит. Тем более в родных стенах «Барыс» бывает очень опасен, недооценка соперника может дорого обойтись «Авангарду».

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Авангард» уходил на паузу явно уставшим, имея два поражения подряд. Видимо, перерыв пошёл омичам на пользу, ведь они вернулись с победы над «Салаватом Юлаевым». Гости котируются явно выше оппонента, но им не хватает стабильности.

На наш взгляд, «Барыс» тут явно недооценён. Клуб в хорошей форме, может обыграть любого соперника, особенно в домашних матчах. Одна хорошая игра не перекроет всех ошибок «Авангарда», букмекеры зря отдают ему столь явное преимущество. Предлагаем поставить на победу «Барыса» за 3.30.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Ак Барс» 21 декабря

«Локомотив» довольно тяжело вкатывается во вторую половину сезона, в первом матче после паузы ярославцы едва перебороли худшую команду лиги «Сочи» (2:1). Даже перебросав соперника вдвое, фаворит смог вырвать волевую победу лишь в последние 10 минут матча. Тренер Игорь Никитин признал, что команде ещё предстоит набрать форму, однако с этим надо поспешить, ведь теперь в соперниках будет отнюдь не аутсайдер.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Ак Барс» сейчас весьма хорош, если сравнивать с его выступлением месячной давности – казанцы не проигрывают в основное время пять встреч подряд. Также они выиграли два последних матча, пусть и не слишком убедительно: «Авангард» дрогнул лишь в овертайме, а «Куньлунь» держался долго (3:1). Важно отметить стабильность гостей в атаке, так как они уже шесть туров кряду неизменно отправляют в ворота соперников по три шайбы. Впрочем, для «Локомотива» этого может не хватить.

Ярославцы являются одной из самых надёжных в обороне команд лиги – пропущено всего 78 шайб, что лишь на одну меньше, чем у направленного на закрытый стиль игры «Адмирала». Железнодорожники не позволяют забить себе дома больше двух голов на протяжении 11 матчей, а «Ак Барс» в гостях в основное время за 14 игр обыграл лишь «Барыс». И сейчас вновь возьмём победу хозяев с коэффициентом 2.34.

Прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря

Ноябрь получился провальным месяцем для петербуржцев. Команда Ротенберга проиграла ровно половину от 12 сыгранных за этот период матчей, хотя до этого у неё было только два поражения в сезоне. Даже такое неудачное выступление не пошатнуло лидерских позиций СКА. Петербуржцы опять выдали серию из семи побед подряд, а преследователи тоже начали ошибаться.

ЦСКА вышел с паузы уверенной победой над минским «Динамо». Это немного подправило форму гостей, которые в последних матчах довольно часто проигрывали: «Торпедо», «Металлургу» и «Авангарду». Армейцы снова не отличаются стабильностью и не так давно уже проигрывали СКА в гостях со счётом 2:6.

С фаворитом в этом матче всё предельно ясно. Хозяева опять набрали крейсерскую скорость, на которой могут снести с пути абсолютно любого соперника в КХЛ. Они уже не раз доказали, что в текущем сезоне сильнее москвичей, ничего не помешает им добыть и третью победу над ЦСКА. Предлагаем поставить на победу СКА с коэффициентом 2.32.

Экспресс на матчи 21 декабря

Ставка 1: победа «Барыса» над «Авангардом» за 3.30.

Ставка 2: победа «Локомотива» над «Ак Барсом» за 2.34.

Ставка 3: победа СКА над ЦСКА за 2.32.

Общий коэффициент: 3.30 Х 2.34 Х 2.32 =17.9.

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