«Колорадо» — «Монреаль». Ничушкин справится

Возвращение россиянина в состав повлияло на улучшение результатов клуба. Нужно продолжать в том же духе.

22 декабря состоится матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Монреаль Канадиенс». Начало встречи — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.65, а победа «Канадиенс» идёт за 4.40. На ничью предлагают поставить за 4.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Монреаль Канадиенс» 22 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Монреаль Канадиенс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Монреаль» (22.12.2022)

Чемпионат мира завершён, и можно переключиться на хоккей. 22 декабря в Национальной хоккейной лиге запланировано восемь встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу между «Колорадо» и «Монреалем», который пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 4:00 мск.

«Колорадо» сейчас располагается на седьмой строчке Западной конференции, набрав 36 очков за 30 игр. В спину дышит «Эдмонтон» с 36 очками за 33 матча. В запасе есть три игры, но «Эвеланш» стоит поднажать. Клуб одержал четыре победы в последних шести встречах. Накануне он обыграл дома «Айлендерс» (1:0 Б). Победный буллит на счету Эвана Родригеса. Александр Георгиев отразил 26 бросков в матче и три буллита.

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До этого «Колорадо» дома выиграл в матче с «Нэшвиллом» (3:1). Кейл Макар забросил шайбу и сделал передачу, а Валерий Ничушкин записал на свой счёт ассист. Это его четвёртое очко после возвращения на лёд. Суммарно россиянин набрал 16 очков за 13 игр. Ждём ещё больше. Команда сейчас идёт неплохо и может лучше.

«Монреаль» расположился на 13-й строчке Восточной конференции, набрав 32 очка за 32 встречи. Положение не самое хорошее. Команда одержала всего две победы в последних шести играх. Накануне клуб обыграл на выезде «Анахайм» (3:2 ОТ).

Евгений Дадонов отметился передачей — у него это седьмое очко за 27 игр. Победный гол на счету Майка Хоффмана. Однако теперь впереди совсем иной соперник, по силе превосходящий «Анахайм». Потому очень сложно говорить, что «Монреаль» будет чувствовать себя в порядке.

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История очных игр насчитывает всего 19 встреч, где 12 побед на счету «Колорадо», при семи у «Монреаля». Преимущество невесомое, но по классу и уровню звёзд хозяева сильнее. Плюс за последние пять встреч в Денвере «Эвеланш» одержали пять побед.

Даже букмекеры уверены в победе хозяев. Потому проверим вариант на П1 + ТБ 4.5 шайбы за 1.86. Во-первых, в 7 из 10 последних игр тотал был выше 3.5 шайбы, и к этому у хозяев неплохая результативность — 91 заброшенная шайба, у гостей же 92 заброшенные шайбы, но 112 пропущенных.

Это придаст уверенности хозяевам, даже без Маккиннона всё идёт неплохо. Плюс соперник впереди не внушает страха. Также статистика на стороне Ничушкина, а Евгений Дадонов вряд ли сможет насолить. Александр Георгиев в хорошей форме.

Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» — «Монреаль» 22 декабря 2022 года

«Колорадо» даже без Натана Маккиннона показывает отменные результаты, но нужно ещё поднажать, соперники не дремлют. «Монреаль» же в этом сезоне выступает не очень хорошо, до зоны плей-офф ещё далеко, плюс в очных встречах преимущество на стороне хозяев. С результативностью бывали проблемы, но оборона гостей переживает не лучшие времена, а Ничушкин с Макаром могут этим воспользоваться. Потому проверим ставку на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.86.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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Прогноз на матч «Даллас» — «Эдмонтон» с коэффициентом 6.10.

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Прогноз на матч «Чикаго» — «Нэшвилл» с коэффициентом 3.10.

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