«Анахайм» — «Миннесота». Капризов просто делает свою работу

Нападающий сосредоточен не на личных достижениях, а на том, чтобы приносить пользу команде. Это заслуживает уважения.

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Миннесота». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех «Дакс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 22 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Анахайм» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 5.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 10.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд» (22.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 22 декабря состоятся восемь матчей. В одном из них на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме померяются силами местный «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

За последние 11 матчей в регулярке «Анахайм» одержал только три победы — в играх с «Каролиной» (4:3 ОТ), «Монреалем» (5:2) и «Эдмонтоном» (4:3). В овертайме «утки» уступили «Нэшвиллу» (1:2 ОТ). В серии послематчевых буллитов проиграли как раз «Миннесоте» (4:5 Б). Во всех остальных встречах они потерпели поражения в основное время.

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По понятным причинам выделяются игры с «Каролиной» и «Эдмонтоном». Результаты обоих матчей совсем не закономерны. Соперники уверенно доминировали и имели все шансы на победу. Можно сказать, что команде из Анахайма повезло. «Харрикейнз» подвели защитники. «Ойлерз» также не хватило надёжности в обороне.

Результаты остальных встреч прекрасно отражают нынешнее состояние «Дакс». Они по-прежнему демонстрируют невнятный хоккей. Вследствие чего располагаются на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ. Главным недостатком подопечных Далласа Икинса является то, что они очень много пропускают.

Несмотря на старания Дмитрия Куликова, за 33 матча в НХЛ «утки» пропустили целых 139 шайб — больше всех. 32-летнего российского защитника мы упомянули не случайно. Недавно он был включён авторитетным изданием в список топ-25 хоккеистов НХЛ, которых могут обменять до дедлайна.

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«Миннесота» потерпела два поражения в 11 последних матчах — с «Калгари» (3:5) и «Эдмонтоном» (2:5). Помимо «Анахайма», в серии послематчевых буллитов она обыграла крепкий «Даллас» (6:5 Б). Во всех остальных встречах одержала победы в основное время, в том числе с набравшей очень хороший ход «Оттавой» (4:2).

В трёх из четырёх заброшенных в ворота «Сенаторз» шайб поучаствовал Кирилл Капризов (гол и два ассиста). Таким образом, нападающий установил сразу несколько рекордов «Уайлд». Во-первых, он быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 200 очков по системе «гол+пас» в НХЛ. Для этого ему потребовалось всего 167 матчей.

Если брать всех действующих хоккеистов, то Капризов стал четвёртым, кому удалось за столь короткий промежуток времени набрать такое количество очков. Помимо него, данная отметка покорялась Сидни Кросби (142 матча), Александру Овечкину (165) и Евгению Малкину (166). Впечатляет.

Во-вторых, Кирилл стал первым игроком «дикарей», которому для достижения 40 и более очков потребовалась всего 31 игра в рамках одного сезона. Сейчас на его счету 42 (19+23) очка. Вместе с Матсом Цуккарелло и Сэмом Стилом россиянин составляет великолепное трио. Их звено не перестаёт восхищать великолепной неординарной игрой и отменным взаимопониманием.

Поэтому есть все основания полагать, что подопечные Дина Эвасона одержат результативную победу в игре с «Анахаймом». История очных встреч свидетельствует в пользу подобного исхода. Во всех 12 последних играх «дикари» одержали победы, причём восемь из них в основное время. Большая часть закончилась немалым количеством голов.

Поставить на победу «Миннесоты» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. К тому же совсем недавно «Утки» играли с «Лос-Анджелесом». У «дикарей», в свою очередь, после матча с «Оттавой» было несколько дней на то, чтобы перевести дух и хорошенько подготовиться.

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Также ждём результативных действий от Кирилла Капризова. Россиянин пребывает в потрясающей форме. Хотя на личных достижениях он, похоже, не делает особого акцента. В недавнем интервью нападающий отметил, что главное для него — результаты команды. Также Капризов подчеркнул, что его работа — выходить на лёд, играть и делать всё, что в его силах. Вот это самоотдача!

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Анахайм» — «Миннесота» 22 декабря 2022 года

«Анахайм» располагается в нижней части сводной таблицы НХЛ. «Дакс» очень много пропускают и слишком часто терпят неудачи. История очных встреч всецело на стороне «Миннесоты», у которой было явно больше времени на отдых и подготовку перед предстоящим матчем. При этом «Уайлд» пребывают на подъёме. В 9 из 11 последних матчей в НХЛ они добыли победы, порадовав своих болельщиков классной игрой и большим количеством заброшенных шайб. Вывод напрашивается сам собой.

Ставка: победа «Миннесоты» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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