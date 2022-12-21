«Динамо» М — «Динамо» Мн. Кудашов поквитается с белорусами

22 декабря состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Начало игры – в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.97. Успех минчан оценивается аналитиками в 3.18. Ничья в основное время доступна за 4.05.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 4.5 шайбы можно поставить за 2.05, а на тотал больше 4.5 шайбы – за 1.77. Поставить на то, что матч закончится серией буллитов, можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск (22.12.2022)

Континентальная хоккейная лига вернулась после паузы на Матчи звёзд и международные игры. Внимание любителей хоккея будет приковано к единственному матчу дня. Стадион «ВТБ Арена» принимает «динамовское дерби» – московское «Динамо» встретится с минским.

У хозяев льда было на один день подготовки к матчу меньше, ведь составители календаря КХЛ вынесли встречу со «Спартаком» на вторник. Таким образом, московское дерби также стало единственной игрой вечера.

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Решение было верным – на матч пришло больше зрителей, чем обычно, а телезрители посмотрели отличное шоу. 60 бросков по воротам, семь шайб и кровавая драка не дали заскучать нейтральному болельщику. «Динамо» выиграло со счётом 5:2.

Эта победа стала для бело-голубых четвёртой за последние шесть матчей. При этом во всех этих встречах москвичи набирали очки – оба поражения, со СКА и «Ак Барсом», произошли после овертайма. «Динамо» набрало 51 очко и занимает пятое место в Западной конференции. У минчан на девять очков меньше.

«Зубры» играли на день раньше и уступили на своём льду армейцам – 1:5. Что интересно, победную шайбу подарил сопернику тренер — Крэйг Вудкрофт. При счёте 1:1 в третьем периоде наставник «Динамо» нецензурно оскорбил арбитра встречи, и тот выписал хозяевам ещё одно двухминутное удаление, оставив команду втроём. Хоккеисты ЦСКА этим воспользовались и спокойно довели матч до разгромной победы.

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Белорусам аукнулся Кубок Первого канала. За сутки до игры 14 хоккеистов «Динамо» в составе Беларуси в драматичном матче обыграли в Москве сборную России. Неудивительно, что, имея столь мало времени на физическое и эмоциональное восстановление после знаковой победы, лидеры минской команды не выдержали третий период, в котором пропустили четыре шайбы.

Поражение в игре с ЦСКА стало для «Динамо» третьим подряд. В каждой из этих трёх встреч минчане пропускали не менее четырёх шайб. Единственную победу на отрезке в пять матчей удалось добыть в гостевом матче с «Сочи» (2:1). «Динамо» опустилось на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

Не так давно минское «Динамо» обыгрывало московское в двух матчах подряд — со счётом 4:3 дома и 6:2 в гостях. Сейчас бело-голубые находятся в лучшей форме и воспользуются слабой игрой минчан в защите. Реванш за те два поражения будет убедительным – поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно с коэффициентом 2.69.

Прогноз и ставка на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 22 декабря 2022 года

Московское «Динамо» набирает очки в шести матчах подряд. При этом календарь регулярного чемпионата в последнее время подбирает команде статусных соперников. В гости приезжают минские «зубры», которые мечтают одержать третью подряд победу в «динамовском дерби». Вот только последние результаты белорусов удручают – три поражения подряд и 14 пропущенных шайб. Эмоциональный фон нестабилен. Минчанам сложно будет рассчитывать даже на минимальное поражение.

Ставка: победа московского «Динамо» с форой (-1.5) за 2.69.

Экспресс с коэффициентом 8.36.

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