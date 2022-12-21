«Рейнджерс» — «Айлендерс». Всё зависит от Шестёркина

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры – в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Рейнджерс» в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.97, а шансы «Айлендерс» оцениваются аналитиками в 3.15.
Коэффициенты букмекеров на матч Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» — «Айлендерс» 23 декабря 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» будет результативным: на тотал больше 5.5 шайбы можно поставить за 1.86, а на тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.94. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.
Анализ и прогноз на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Айлендерс» (23.12.2022)
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. Обратим внимание на матч, который состоится 13 декабря и начнётся в 3:00 мск. На арене «Мэдисон Сквер Гарден» встречаются две команды из Нью-Йорка – «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Игры между этими соперниками известны как «битвы за Нью-Йорк». Оба клуба находятся в одной конференции и одном дивизионе — это гарантирует большое количество очных матчей в течение сезона. Кроме того, команды дважды в год встречаются в выставочных играх.
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В 2022 году в рамках минувшего и текущего регулярных чемпионатов «Рейнджерс» и «Айлендерс» сыграли друг с другом уже пять раз. На счету «синерубашечников» всего одна победа в этих встречах – она была одержана в концовке предыдущей регулярки. «Айлендерс» выиграл в обоих матчах сезона-2022/2023 – со счётом 3:0 и 4:3.
Последний матч «Айлендерс» надолго запомнится Илье Сорокину. Российский вратарь отбил 46 из 46 бросков и стал третьей звездой дня в НХЛ. Однако «островитяне» не смогли пробить вратаря «Колорадо» Александра Георгиева и в итоге проиграли в матче по буллитам. Лишь однажды в истории НХЛ случился шат-аут с таким большим количеством сейвов в матче, который по итогу был проигран.
Другой российский голкипер «Айлендерс» — Семён Варламов — залечивает травму, полученную в игре с «Вегасом». Так что Сорокину придётся отойти от пережитого стресса и попытаться повторить свой перформанс в матче с принципиальным соперником. На это у него есть целых три дня.
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«Рейнджерс» готовятся к «битве за Нью-Йорк» в неважном настроении. Накануне они проиграли в матче с «Питтсбургом» (2:3). Это поражение стало для клуба первым после серии из побед в семи встречах. При этом команда всё ещё надёжна в обороне. «Рейнджерс» в семи играх подряд не пропускает более трёх шайб. В шести из них играл Шестёркин.
Всего третий раз за последние 14 матчей не набрал ни одного очка другой российский игрок «Рейнджерс» – Артемий Панарин. Он по прежнему самый результативный хоккеист команды с показателем 8+32 по системе «гол+пас».
«Рейнджерс» находится в отличной форме, и это самое время, чтобы наконец выиграть во встрече с соседом на своём льду. Однако, как в большинстве очных встреч команд, будет забито не более пяти голов. Поставить на победу хозяев и тотал меньше 5.5 шайбы можно с коэффициентом 3.80.
Прогноз и ставка на матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» 23 декабря 2022 года
Сейчас самое удобное время, чтобы сломить «Айлендерс». «Рейнджерс» выиграли в семи из восьми последних матчей, показывая надёжную игру в обороне. «Айлендерс» точно не в форме, судя по результатам. Хозяева «Мэдисон Сквер Гарден» наконец-то возьмут реванш, пусть матч и не будет изобиловать большим количеством заброшенных шайб – спасибо за это скажем двум российским вратарям.
Ставка: победа «Нью-Йорк Рейнджерс» и тотал меньше 5.5 шайбы за 3.80.
Экспресс с коэффициентом 6.89.
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