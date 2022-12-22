Экспресс на 22 декабря с коэффициентом 11.3: Овечкин и Клопп порадуют фанатов

22 декабря пройдут очередные матчи Кубка английской лиги, а также в регулярных чемпионатах КХЛ и НХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.3 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка лиги «Ман Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря

Ещё не успела стартовать Премьер-лига, а в Англии нас уже ждёт одно из самых интригующих противостояний последних лет. В очередной раз выясняют отношения «Ман Сити» и «Ливерпуль», два флагмана английского футбола. Да ещё и играют они в матче на выбывание, пусть это всего лишь Кубок лиги, менее интересным от этого их матч не становится.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитом в очередной раз называют «горожан». Команда Пепа Гвардиолы проводит текущий сезон гораздо ярче и мощнее соперника. Но при этом не стоит забывать, что оба матча, сыгранные этими командами в текущем сезоне, остались за «Ливерпулем». Уже мало кто вспомнит, каким преимуществом владели «горожане» по ходу игры, результат всё равно был не в их пользу.

Отводить гостям статус андердога в этом матче явно не стоит. Юрген Клопп отлично знает этого соперника и научился под него подстраиваться. В чемпионате дела у красных идут очень плохо. С большой долей вероятности чемпионство они уже упустили, а потому даже такой скромный трофей, как Кубок лиги, будет им не лишним.

Гвардиола очень часто в подобных матчах переигрывает сам себя, ломая то, что и так хорошо работало. Клопп старается играть проще и за счёт этого добивается успеха. О форме команд говорить нет смысла, плюс обе могут применить ротацию и не выставлять сильнейший состав. В подобной ситуации «Ливерпуль» смотрится предпочтительнее, плюс его явно недооценили букмекеры. Если рисковать, то можно взять победу красных. Ставка на победу «Ливерпуля» или ничью за 1.82 выглядит гораздо надёжнее.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Динамо» Мн 22 декабря

Тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт пережил весьма насыщенные несколько дней. Дело в том, что канадский специалист по совместительству возглавляет сборную Беларуси. И в воскресенье национальная сборная этой страны одолела в серии буллитов команду России за право считаться победителем Кубка Первого канала.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Для белорусского хоккея это было большое событие, которое, по мнению местной федерации хоккея, даже затмило финал чемпионата мира по футболу. Вот только вопрос выхода в плей-офф минского «Динамо» тоже является очень важным, на которое тратится очень много ресурсов. И уже на следующий день минчане, вернувшись в будни регулярного чемпионата КХЛ, сгорели ЦСКА со счётом 1:5. Вудкрофт при этом умудрился заработать для своей команды двухминутный штраф из-за оскорбления судей. Поражение от ЦСКА стало для минчан третьим подряд и четвёртым за пять матчей. В трёх последних встречах белорусы пропустили 14 шайб.

В то же время их московские одноклубники в блестящем стиле победили в дерби «Спартак» (5:2). Интересно, что до международной паузы «Динамо» тоже сыграло со «Спартаком», и гостевая победа далась куда сложнее – 2:1 после серии буллитов. Москвичи набирают очки шесть матчей подряд, пусть и не всегда выигрывают.

Москвичи выйдут на матч с минчанами с особым настроем. Ведь не так давно они умудрились уступить принципиальному сопернику два матча подряд. Реванш, учитывая текущую форму команды и проблемы в обороне соперника, будет уверенным. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе «Марафон» можно с коэффициентом 2.54.

Прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» 23 декабря

Последние матчи «Вашингтона» проходят под знаком Александра Овечкина. При этом российский форвард не может забить вот уже три матча подряд. Дело в том, что после хет-трика в ворота «Чикаго» Овечкин приблизился на расстояние одного гола до достижения Горди Хоу. Канадец с 801 шайбой является вторым снайпером в истории НХЛ. Это важная веха в погоне Овечкина за Уэйном Гретцки.

В минувшем матче с «Детройтом», который «Вашингтон» выиграл 4:3 в овертайме, Овечкин отметился результативной передачей. Эта победа стала для «Вашингтона» седьмой в восьми матчах. Кроме того, она стала четвёртой за пять встреч с участием команды из столицы США, в которой было заброшено более пяти шайб.

Что же касается команды из столицы Канады, то она имеет на один день подготовки к матчу меньше. В минувшей встрече «Оттава» уступила «Виннипегу» (1:5), и это стало для «сенаторов» вторым поражением подряд. И это после серии из четырёх побед. Разность в свежести, а также мотивации скажется в пользу гостей. Ждём победу «Вашингтона» и Овечкина в заголовках спортивной прессы. Коэффициент 2.45.

Экспресс на матчи 22 декабря

Ставка 1: «Ливерпуль» не проиграет «Манчестер Сити» за 1.82.

Ставка 2: победа «Динамо» Москва над «Динамо» Минск с форой (-1.5) за 2.54.

Ставка 3: победа «Вашингтона» над «Оттавой» за 2.45.

Общий коэффициент: 1.82 Х 2.54 Х 2.45 =11.3.

Хосеп Гвардиола: для меня Месси — лучший.

Российский защитник Зуб подписал новый контракт с «Оттавой».

Жамнов прокомментировал слухи о своей отставке.