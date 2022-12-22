Холанд напомнит о себе. Как закончится матч «Ман Сити» — «Ливерпуль»

22 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех ливерпульцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.57.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» (22.12.2022)

Чемпионат мира в Катаре восхитил умопомрачительной развязкой. Настало время других интересных турниров, в том числе Кубка лиги. 22 декабря состоится встреча 1/8 финала. На стадионе «Этихад» померяются силами два гранда АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В самом начале текущего сезона «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» встречались в финале Суперкубка Англии. Тогда казалось, что «горожане» без особых проблем обыграют мерсисайдцев. Расклад сил был определённо не на стороне красных. Они терпели серьёзные кадровые потери, а дорогостоящий новобранец Дарвин Нуньес испытывал жуткие проблемы с адаптацией.

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У клуба из Манчестера, напротив, была отличная глубина состава, да и предсезонку он провёл великолепно. Тем не менее подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели поражение со счётом 1:3. С тех пор прошло немало времени. Однако грядущая встреча вполне может сложиться подобным образом. Вновь команды встретятся после довольно длительного перерыва и имеют уязвимые места.

Безусловно, у «горожан» по-прежнему имеется преимущество. Они гораздо стабильнее, чем мерсисайдцы. Свидетельствуют об этом результаты команд на евроарене, а также расположение в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» занимает второе место, а «Ливерпуль» идёт лишь на шестой строчке.

В плане комбинационной командной игры с подопечными Гвардиолы сейчас может посоревноваться лишь лидирующий «Арсенал». Плюс у тренера в подспорье имеется грозное оружие — Эрлинг Холанд. Норвежец записал на свой счёт 18 голов и три голевые передачи в 13 матчах в АПЛ. Кроме того, он забил пять мячей в четырёх играх в Лиге чемпионов.

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Также стоит отметить, что стал одним из главных открытий ЧМ-2022 в Катаре форвард «горожан» — Хулиан Альварес. Аргентинец забил четыре мяча в семи встречах, чем помог своей команде выиграть турнир. Недавно бывший полузащитник «Барселоны», «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас отметил, что «Манчестер Сити» с Альваресом и Холандом — это не очень честно.

Так или иначе, «Ливерпуль» нельзя списывать со счетов. У него меньше ресурсов, чем у «горожан». Однако за последние пять очных встреч мерсисайдцы не потерпели ни одного поражения, при всего двух ничейных результатах. Четыре из пяти этих матчей получились результативными и закончились большим количеством забитых мячей.

Без всяких сомнений, Юрген Клопп успеет настроить своих подопечных на важные матчи. На игры с «Манчестер Сити» в особенности. Именно борьба за чемпионство АПЛ с «горожанами» в прошлом сезоне держала красных в умопомрачительном тонусе и заставляла прыгать выше собственной головы.

Сейчас мерсисайдцы переживают не лучшие времена. У них по-прежнему не закрыты некоторые кадровые вопросы, а также не хватает баланса между атакой и другими линиями. Однако в матче 6-го тура Лиги чемпионов красные обыграли «Наполи» (2:0). Таким образом, они стали первой командой, которая нанесла поражение неаполитанцам в текущем сезоне.

Наилучшим вариантом для ставки выглядит ОЗ + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.79. Немаловажно и то, что ещё не все футболисты «горожан» и мерсисайдцев успели вернуться из расположения национальных команд после ЧМ в Катаре. Гвардиола даже в шутку отметил, что в опорной зоне будет играть он, а на позиции левого защитника выступит Юрген Клопп.

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В то же время лидеры атаки обеих команд, в том числе Холанд, Рияд Марез, Мохамед Салах и не только, либо не сумели со своей сборной пройти квалификацию на чемпионат мира, либо вылетели на групповом этапе. Потому они остались в своих клубах и помогли добыть победы в недавних товарищеских матчах. «Горожане» обыграли «Жирону» (2:0), а мерсисайдцы разгромили «Милан» (4:1).

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» 22 декабря 2022 года

У обеих команд очень мощные линии нападения, а также имеются свои уникальные сильные стороны. Ввиду этого в пяти из шести последних очных встреч они непременно друг другу забивали и тотал забитых мячей пересекал отметку в три гола за матч, думается, предстоящая встреча закончится идентичным исходом. Гвардиолу и Клоппа в роли игроков мы вряд ли увидим, но вот интересное зрелище и много голов, судя по всему, обеспечены.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Экспресс с коэффициентом 4.77.

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