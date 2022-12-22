«Витязь» — «Ак Барс». В Жамнове нет нужды

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Ак Барс». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.03. Успех «Витязя» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 23 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Витязь» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.84, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.96. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» Казань (23.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 23 декабря состоятся шесть матчей. В одном из них на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе «Витязь» примет «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Витязь» вернулся с паузы в полностью разобранном виде. В последних двух матчах КХЛ он разгромно уступил СКА (1:4) и «Торпедо» (0:4). Во встрече с петербуржцами у подопечных Вячеслава Буцаева ещё были небольшие надежды на то, чтобы переломить ход игры и довести дело хотя бы до овертайма. Нижегородцы же не оставили им никаких шансов.

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Впрочем, трудности у клуба возникли ещё до перерыва. За семь последних матчей в регулярке он одержал только три победы. Причём все три в матчах с командами, которые располагаются в самом низу турнирной таблицы Западной конференции — «Северсталью» (3:2), «Куньлунем» (3:1) и «Сочи» (6:2).

Также «Витязь» уступил в овертайме ощутимо регрессировавшему относительно начала текущего сезона московскому «Динамо» (2:3 ОТ). В основное время он проиграл во встрече с «Северсталью» (2:3), ЦСКА (4:6) и «Спартаком» (1:4). От сильных команд пропускают подопечные Буцаева в последнее время довольно много.

Если брать в расчёт только встречи с ЦСКА, «Спартаком», СКА и «Торпедо», то за эти четыре матча «Витязь» пропустил 18 шайб. С одной стороны, в трёх из четырёх встреч команда выступала в гостях. С другой — на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе она играет не намного лучше, чем на выезде.

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За 22 встречи в регулярке дома «Витязь» одержал только 11 побед (семь в основное время, две в овертайме и две в серии послематчевых буллитов). При этом практически все они были одержаны либо в играх с аутсайдерами, либо с пребывающими некоторое время на спаде соперниками.

У «Ак Барса» последний отрезок получился гораздо более удачливым, чем у «Витязя». За последние девять игр в регулярке он уступил лишь три раза — «Сибири» (3:6), в серии послематчевых буллитов «Барысу» (2:3 Б) и «Локомотиву» (1:2). В овертайме казанцы обыграли московское «Динамо» (3:2 ОТ) и «Авангард» (3:2 ОТ).

Во всех остальных играх «барсы» одержали победы в основное время, в том числе с «Локомотивом» (3:2). Как известно, встреча с ярославцами стала последней для праймового Олега Знарка в роли главного тренера «Ак Барса». К счастью для болельщиков, после его ухода команда из Казани не сбавила обороты, а даже напротив.

Свидетельствуют об этом волевая победа в игре с «Авангардом» и поражение во встрече с «Локомотивом» (1:2). В последнем матче, несмотря на итоговый результат, «барсы» оставили после себя очень приятное впечатление. Встреча проходила на абсолютно равных скоростях и больше походила на матч плей-офф, чем на игру регулярного чемпионата.

Юрий Бабенко и Зинэтула Билялетдинов заслуживают особой похвалы. Пока что казанский состав под их совместным руководством выглядит весьма боеспособно. Тем более если учесть, что только восстановились от травм Александр Радулов, Вячеслав Войнов и Динар Хафизуллин.

По некоторой информации, руководство «Ак Барса» всё ещё планирует заменить Юрия Бабенко на более квалифицированного специалиста. Однако заключить договорённость пока что ни с кем не удалось. Следовательно, у Бабенко есть время доказать свою состоятельность. Думается, его подопечные обыграют «Витязь» в основное время.

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Особенно на фоне слухов о том, что возглавить казанский клуб может тренер сборной России — Жамнов. Его результаты работы в Кубке Первого канала поставили под вопрос продолжение карьеры в национальной команде, но сам специалист опроверг информацию. Вот только новости о том, что он может возглавить клуб из КХЛ, Жамнов, наоборот, подтвердил.

П2 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. У «барсов» гораздо сильнее состав, и после перерыва они смотрятся очень собранно. История последних шести официальных очных встреч также на стороне казанцев. В пяти из шести они одержали победы.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Витязь» — «Ак Барс» 23 декабря 2022 года

Результаты «Витязя» в последних девяти матчах КХЛ, в том числе разгромные поражения со СКА и «Торпедо» после перерыва, внушают уверенность в очередном провале. У «Ак Барса» больше резервов и гораздо лучше итоги последних девяти игр в регулярке. История очных встреч также на стороне казанцев. Думается, их нынешний тренер воспользуется возможностью убедить руководство «барсов» в том, что он достоин управлять командой, а Жамнов будет лишним.

Ставка: победа «Ак Барса» за коэффициент 2.03.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

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