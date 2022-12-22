«Авангард» — «Амур». У Кравеца есть повод для гордости

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Амур». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.54. Победа «тигров» по итогам 60 минут оценивается в 5.55.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Амур» 23 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Авангард» — «Амур» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.05. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.40. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Амур» (23.12.2022)

23 декабря в КХЛ запланированы шесть матчей. Наиболее интересная игра пройдёт в Омске, где местный «Авангард» скрестит клюшки с «Амуром». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Авангард» отлично провёл паузу. Подопечные Кравеца прибавили в реализации численного преимущества и позиционном нападении. Это позволило им выиграть в двух последних матчах подряд.

Сначала омские «ястребы» в Уфе обыграли «Салават Юлаев» в серии послематчевых буллитов со счётом 2:1. Соперник выстроил серьёзный оборонительный редут перед воротами, но Ткачёву удалось найти брешь в защите и забросить шайбу.

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В серии послематчевых штрафных бросков Толчинский, Ткачёв и Грицюк перехитрили голкипера уфимцев. Победа позволила улучшить турнирное положение — «Авангард» переместился на пятую строчку Восточной конференции. «Ястребы» несколько видоизменили схему игры. Крайние нападающие стали больше обращать внимания на оборону. Они встречают соперника уже в средней зоне, что позволяет сократить количество опасных моментов у собственных ворот.

Положительные изменения позволили выиграть во встрече с «Барысом» со счётом 3:1. Соперник в середине первого периода забросил шайбу в ворота Демченко, но Дамир Шарипзянов выравнял ситуацию. Затем Алекс Бродхёрст вывел команду вперёд, а Толчинский установил окончательный результат — 3:1.

«Амур», в свою очередь, прибавил в реализации опасных моментов и благодаря этому выиграл в матче с «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:1. Стоит отметить, что «тигры» нанесли всего 25 бросков по воротам соперника. Все шайбы были заброшены при игре в равных составах, что говорит о хорошей тактической выучке команды.

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После удачного результата игры в Уфе «Амур» вернулся на восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. После 40 встреч в его копилке ровно 40 очков. Тем не менее к обороне команды есть претензии — 102 пропущенные шайбы.

«Амур» и «Авангард» провели 57 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у «ястребов» — 45 побед, а «тигры» записали в актив 12 выигранных встреч. Разница шайб в пользу подопечных Михаила Кравеца 174:189.

«Авангард» вышел на пик формы. Команда уверенно проводит позиционные атаки и успешно реализует численное преимущество. Это позволит выиграть в матче с «Амуром», который на выезде старается действовать в примитивной манере. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Авангарда» с форой (-1.5) за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Амур» 23 декабря 2022 года

Омский «Авангард» существенно прибавил в общекомандном взаимодействии. Михаил Кравец и его тренерский штаб плодотворно поработали во время паузы в регулярном чемпионате. Хозяева улучшили реализацию опасных моментов и сумеют выиграть во встрече с соперником. «Амуру» тяжело даются выездные матчи, поэтому в Омске его ждёт поражение.

Ставка: победа «Авангарда» с форой (-1.5) за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

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