«Металлург» — «Сибирь». Воробьёв знает секрет успеха

В Магнитогорске клуб из Новосибирска ждёт совсем не тёплый приём.

23 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.68. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценивается в 4.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Металлург» — «Сибирь» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.30, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.62. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.25. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.30.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Сибирь» (23.12.2022)

Наиболее интересный матч в игровой день 23 декабря в КХЛ пройдёт в Магнитогорске. Местный «Металлург» принимает на домашней арене «Сибирь». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Металлург» исправил за паузу в регулярном сезоне некоторые шероховатости в тактической схеме, что позволило выиграть в двух встречах подряд. Сначала он обыграл хабаровский «Амур» со счётом 3:1, а затем одержал победу в матче с «Адмиралом» (3:2).

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Игра с «моряками» оказалась достаточно сложной. «Лисы» дважды выходили вперёд, но соперник сравнивал счёт на табло. Решающий бросок сделал Зернов — за три минуты до конца встречи.

«Металлург» продолжает погоню за «Автомобилистом». Он занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб набрал 56 очков за 41 встречу сезона-2022/2023. Прибавила в надёжности вратарская бригада «Магнитки». Отдельно заслуживают похвалы Василий Кошечкин и Эдуардо Паскуале.

На своём льду «Металлург» действует уверенно. Он выиграл в 15 из 21 встречи, причём только дважды в дополнительное время. Нападение действует результативно, забросив 65 шайб.

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«Сибирь» сенсационно обыграла на выезде лидера Восточной конференции. Подопечным Андрея Мартемьянова удалось выиграть в матче с «Автомобилистом» со счётом 4:0. Они нанесли по воротам соперника всего 19 бросков, но реализовали свои моменты с потрясающей точностью.

Победа в Екатеринбурге позволила «Сибири» подняться на третью строчку турнирной таблицы. В её активе после 44 матчей 53 очка. На выезде новосибирцы не так хороши — из 24 матчей они выиграли только в 12.

«Металлург» и «Сибирь» провели 55 личных встреч. Большое преимущество на стороне хозяев: у «лис» — 34 победы, а новосибирцы записали в актив 21 выигранную встречу. Разница шайб в пользу подопечных Ильи Воробьёва 142:119.

«Металлург» держит набранный темп. Хозяева умело сочетают позиционное нападение и активную защиту. Прессинг является главным козырем подопечных Ильи Воробьёва. В этом компоненте и в физической подготовке они намного превосходят своего будущего соперника. Перспективно выглядит ставка на победу «Металлурга» с форой (-1) за коэффициент 1.93.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Сибирь» 23 декабря 2022 года

«Металлург» вышел на пик формы во время паузы в регулярном чемпионате. Илья Воробьёв несколько видоизменил схему команды, что позволило получить преимущество над соперниками. «Сибирь» отдала слишком много сил в игре с «Автомобилистом», поэтому на матч с другим лидером Востока будет опустошена эмоционально и физически.

Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1) за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 6.76.

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