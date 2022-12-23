«Вашингтон» — «Виннипег». Овечкин ещё раз постарается

Нападающий уже четыре матча подряд не может сравняться с легендой «Детройта» по голам в истории НХЛ. Пора это исправить.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 2.17. Успех «Джетс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» 24 декабря 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Вашингтон» — «Виннипег» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.73, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» (24.12.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 24 декабря состоятся целых 11 матчей. В одном из них на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне померяются силами «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Вашингтон» набрал великолепный ход. За последние девять матчей в НХЛ он уступил лишь крепкому «Далласу» (1:2). Также «столичные» в овертайме обыграли «Детройт» (4:3 ОТ) и заметно прибавившую «Оттаву» (3:2 ОТ), причём на выезде. Во всех остальных встречах они добыли победы в основное время, порадовав своих болельщиков результативностью.

Овечкин прокомментировал безголевую серию.

За этот отрезок времени подопечные Питера Лавиолетта забросили целых 36 шайб (с учётом ОТ). В 13 (7+6) из них принял непосредственное участие Александр Овечкин. На данный момент на счету капитана «Вашингтона» 800 голов в НХЛ. Он располагается на третьей строчке в таблице лучших снайперов в истории лиги.

Отставание от занимающего второе место Горди Хоу составляет всего одну шайбу, но уже четвёртый матч кряду Овечкин не может забить. Во встрече с «Детройтом» россиянин был в шаге от гола, который был бы очень символичным, ведь Хоу является легендой «Ред Уингз». Тем не менее шайба после его броска угодила в штангу.

Впрочем, Овечкин и без голов бьёт рекорды, а также помогает своей команде выигрывать. В последней игре регулярки с «Оттавой» капитан «Кэпиталз» стал первой звездой матча. Он отметился двумя ассистами. Таким образом, Александр догнал Даниэля Седина по результативным передачам за карьеру в НХЛ. Сейчас он занимает 69-е место по данному показателю с 648 голевыми пасами.

Овечкин стал самым бросающим хоккеистом в истории.

Кроме того, Овечкин побил рекорд по количеству бросков в створ в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на его счету 6211 бросков. Нападающий превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков за карьеру. Также он вышел на третье место среди неканадских хоккеистов по матчам с двумя и более очками. В активе Александра 444 таких игры. Больше только у Яри Курри (445) и Яромира Ягра (590).

«Виннипег» на последнем отрезке куда менее успешен, чем «Вашингтон». За последние семь встреч в НХЛ команда добыла только три победы, причём одну из них одержала в овертайме — с пребывающим в чёрной полосе «Нэшвиллом» (2:1 ОТ). Также она разгромила «Ванкувер» (5:1) и «Оттаву» (тоже 5:1).

Поражения «Джетс» потерпели сначала в матче с «Вашингтоном» (2:5), причём на домашнем стадионе, а затем с «Вегасом» (5:6), «Сиэтлом» (2:3), и, наконец, «Бостоном» (тоже 2:3). В последних двух встречах они чудом не пропустили больше. Соперники смотрелись в разы предпочтительнее. Они всецело владели инициативой и нанесли гораздо больше бросков в створ.

И если в случае с лидирующим «Бостоном» это неудивительно, то ход встречи с «Сиэтлом» заставляет всерьёз насторожиться. «Кракен» подходили к матчу, имея лишь одну победу в шести играх. Итог встречи с «Оттавой» также не совсем закономерен. «Сенаторз» не реализовали огромное количество своих моментов, за что и поплатились. По игре они местами смотрелись лучше.

К главному тренеру «Виннипега» на данном этапе имеется ряд вопросов. Его подопечные демонстрируют невнятную игру и очень часто позволяют бросать по своим воротам. К слову, это является отличной возможностью для Овечкина сравняться и даже обойти Горди Хоу по количеству голов в НХЛ.

В последней очной встрече Александр сумел отличиться, но забил он в пустые ворота, на 58-й минуте. В очередной раз ждём от капитана «Вашингтона» результативных действий, а также предлагаем проверить победу «Кэпиталз» в основное время. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.17.

Овечкин высказался о лучшем голе в карьере.

Во всех трёх последних личных встречах «Джетс» потерпели поражения, и лишь одна из них затянулась до овертайма. В двух других «столичные» одержали разгромные победы. В грядущем матче, который состоится на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, они наверняка снова выиграют по итогам 60 минут.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Виннипег» 24 декабря 2022 года

«Вашингтон» пребывает на подъёме. В восьми из девяти последних встреч в НХЛ «Кэпиталз» одержали победы, а их капитан порадовал результативными действиями и покорением рекордов. «Виннипег», напротив, очень неудачно выступил в большей части последних семи игр в регулярке. «Джетс» отдавали инициативу и очень часто позволяли бросать по своим воротам. История очных встреч на стороне хозяев. Полагаем, они выиграют в основное время.

Ставка: победа «Вашингтона» в основное время за коэффициент 2.17.

Экспресс с коэффициентом 5.89.

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Прогноз на матч «Витязь» — «Ак Барс» с коэффициентом 2.00.