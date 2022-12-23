«Торпедо» — «Нефтехимик». Лёгкая прогулка для Ларионова

Нижегородцы смотрятся с каждым матчем всё лучше и лучше. Такими темпами к плей-офф они будут готовы на все 100%.

24 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.83. Успех нижнекамцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик» 24 декабря 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Нефтехимик» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.26. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Нефтехимик» Нижнекамск (24.12.2022)

После небольшого перерыва на Матч звёзд КХЛ и Кубок Первого канала вернулся регулярный чемпионат. 24 декабря состоятся пять игр. В одной из них на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде «Торпедо» примет нижнекамский «Нефтехимик». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

«Торпедо» продолжает радовать своих болельщиков очень ярким и интересным хоккеем. Главное, что он приносит великолепные плоды. Автозаводцы потерпели поражения лишь в 5 из 15 последних матчей. Причём два из них на выезде в овертайме — с «Витязем» (1:2 ОТ) и «Сибирью» (2:3 ОТ).

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Также нижегородцы дважды обыграли в овертайме «Северсталь» (2:1 ОТ и 3:2 ОТ). Во всех остальных матчах они одержали результативные победы, в том числе с действующим чемпионом КХЛ — ЦСКА (4:2) и «Витязем» (4:0). Встречи с армейцами и «витязями» интересны тем, что подопечные Игоря Ларионова мало пропустили.

В первой половине сезона автозаводцы играли практически без оглядки на оборону. Они регулярно пропускали немало шайб в свои ворота. Выигрывали больше за счёт потрясающей скорости в атаке. Теперь же в первую очередь благодаря стараниям тренера молодые хоккеисты «Торпедо» с каждым новым матчем всё грамотнее отрабатывают в защите.

В недавнем интервью нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин отметил, что его команда учится по ходу сезона. Прогресс очевиден. Нижегородцы стали чаще выигрывать на выезде. На домашнем стадионе лучше них выступают в нынешнем сезоне пока только СКА и «Автомобилист».

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«Нефтехимик» тоже весьма неплохо чувствует себя на домашней арене. В роли хозяина он обыгрывал в текущем розыгрыше КХЛ «Автомобилист» (4:3), ЦСКА (4:3 ОТ), и даже лидирующий СКА (2:1). На выезде нижнекамцы оказываются абсолютно небоеспособны и терпят неудачи.

За 21 встречу в гостях подопечные Олега Леонтьева добыли только шесть побед. Две в овертайме — с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» (5:4 ОТ) и не самым сильным «Амуром» (4:3 ОТ). В основное время выиграли во встречах с «Металлургом» (6:5), «Трактором» (2:1), «Барысом» (тоже 2:1), а также «Витязем» (5:4).

Стоит отметить, что победы в матчах с «Металлургом», «Трактором» и «Барысом» нижнекамцы одержали подряд. На тот момент они набрали неплохой ход и выдали серию из девяти побед в 11 встречах. За последние же девять игр в регулярке они выиграли лишь три раза, причём дважды на домашнем стадионе — в матчах с «Сочи» (3:2) и «Металлургом» (тоже 3:2).

Проблем у «Нефтехимика» достаточно. Частенько ему не хватает банальной собранности и концентрации. Например, совсем недавно подопечные Леонтьева уступили «Барысу» (1:3) из-за грубейших ошибок. Дважды они оставили собственный пятак, откуда и прилетели две шайбы, ставшие по итогу решающими.

После поражения во встрече с «Барысом» нижнекамцы уступили «Куньлуню» (2:3 Б). Вследствие этого они спустились на самое дно таблицы Восточной конференции. В предстоящем матче «Нефтехимику» вряд ли удастся исправить своё положение. Расклад сил не на его стороне.

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По сути, нас ждёт встреча ярко выраженных домашних команд, хотя автозаводцы постепенно прибавляют в игре на выезде. К слову, в последнем очном матче они выиграли именно в гостях (3:2). Так или иначе, во всех четырёх последних личных встречах дома нижегородцы побеждали в основное время. Поставить на них по итогам 60 минут можно с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Торпедо» — «Нефтехимик» 24 декабря 2022 года

Игорь Ларионов продолжает улучшать хоккей «Торпедо». Неудачи лишь сопутствуют прогрессу автозаводцев. Молодые игроки учатся на своих ошибках, и результаты становятся всё более впечатляющими. Домашний стадион даёт нижегородцам огромное преимущество над «Нефтехимиком», который на выезде в текущем сезоне играет очень плохо. Думается, хозяева выиграют в основное время.

Ставка: победа «Торпедо» за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.89.

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